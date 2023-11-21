Россия ударила по Украине "Искандером", ракетами С-300 и дронами Shahed, есть прилеты
21.11.2023, 07:06
Пуск ракеты "Искандер-К" (Фото: ресурс оккупантов)
Российские оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 21 ноября. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что враг запустил четыре управляемые ракеты С-300, крылатую ракету типа "Искандер-К" и 11 "шахедов".
Противовоздушная оборона сбила "Искандер" и 10 беспилотников.
Зафиксированы разрушения центральной городской больницы в Селидово Донецкой области, здания шахты "Котляревская" и другой гражданской инфраструктуры.
- В ночь на 18 ноября Россия атаковала Украину 38 дронами: под Одессой есть прилет по энергетическому объекту.
- Под Киевом сбили все "шахеды".
- Позже в Минэнерго сообщили, что поврежденный российским дроном энергетический объект в Одесской области – нефтебаза. В результате атаки более 3000 одесситов остались без света.
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