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Россия ударила по Украине "Искандером", ракетами С-300 и дронами Shahed, есть прилеты

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 07:06
Россия ударила по Украине
Пуск ракеты "Искандер-К" (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 21 ноября. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что враг запустил четыре управляемые ракеты С-300, крылатую ракету типа "Искандер-К" и 11 "шахедов".

Противовоздушная оборона сбила "Искандер" и 10 беспилотников.

Зафиксированы разрушения центральной городской больницы в Селидово Донецкой области, здания шахты "Котляревская" и другой гражданской инфраструктуры. 

  • В ночь на 18 ноября Россия атаковала Украину 38 дронами: под Одессой есть прилет по энергетическому объекту. 
  • Под Киевом сбили все "шахеды".
  • Позже в Минэнерго сообщили, что поврежденный российским дроном энергетический объект в Одесской области – нефтебаза. В результате атаки более 3000 одесситов остались без света.

Читайте также: Россия массированно атаковала Украину дронами. Зафиксировано пять прилетов 

Дмитрий Гриниченко
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