Россия ударила по Украине "Искандером", ракетами С-300 и дронами Shahed, есть прилеты

Российские оккупанты ударили по Украине ракетами и дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 21 ноября. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что враг запустил четыре управляемые ракеты С-300, крылатую ракету типа "Искандер-К" и 11 "шахедов".

Противовоздушная оборона сбила "Искандер" и 10 беспилотников.

Зафиксированы разрушения центральной городской больницы в Селидово Донецкой области, здания шахты "Котляревская" и другой гражданской инфраструктуры.

В ночь на 18 ноября Россия атаковала Украину 38 дронами: под Одессой есть прилет по энергетическому объекту.

Под Киевом сбили все "шахеды".

Позже в Минэнерго сообщили, что поврежденный российским дроном энергетический объект в Одесской области – нефтебаза. В результате атаки более 3000 одесситов остались без света.

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