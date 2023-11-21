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Воздушные Силы отчитались о сбитых целях – подтверждают "Искандер-К" и 9 "шахедов"

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 08:38
Воздушные Силы отчитались о сбитых целях – подтверждают
Мобильная ''противошахедная'' группа ПВО ВСУ (фото — Генштаб)

Воздушные Силы ВСУ официально подтвердили уничтожение российской крылатой ракеты "Искандер-К" и девяти дронов-камкадзе типа Shahed.

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Как сообщается, в ночь на 21 ноября 2023 года оккупанты атаковали с юго-восточного направления ударными БпЛА типа Shahed, также были выпущены 4 зенитные управляемые ракеты С-300 на Донецком направлении и одна крылатая ракета наземного базирования Искандер-К из района Джанкой (Крым).

Подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация и  зенитные ракетные подразделения ВСУ уничтожили девять из десяти дронов-камикадзе и крылатую ракету.

Инфографика – Воздушные силы ВСУ

Эти данные уточняют информацию Генштаба, который ранее сообщал о сбитии всех десяти "шахедов". По данным командования, зафиксированы разрушения центральной городской больницы в Селидово Донецкой области, здания шахты "Котляревская" и другой гражданской инфраструктуры. 

Утром Генштаб сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового. За сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений.

Сергей Бережной
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пвовоздушные силыShahedискандер-кС-300

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