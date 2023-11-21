Воздушные Силы отчитались о сбитых целях – подтверждают "Искандер-К" и 9 "шахедов"
Воздушные Силы ВСУ официально подтвердили уничтожение российской крылатой ракеты "Искандер-К" и девяти дронов-камкадзе типа Shahed.
Как сообщается, в ночь на 21 ноября 2023 года оккупанты атаковали с юго-восточного направления ударными БпЛА типа Shahed, также были выпущены 4 зенитные управляемые ракеты С-300 на Донецком направлении и одна крылатая ракета наземного базирования Искандер-К из района Джанкой (Крым).
Подразделения мобильных огневых групп, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения ВСУ уничтожили девять из десяти дронов-камикадзе и крылатую ракету.
Эти данные уточняют информацию Генштаба, который ранее сообщал о сбитии всех десяти "шахедов". По данным командования, зафиксированы разрушения центральной городской больницы в Селидово Донецкой области, здания шахты "Котляревская" и другой гражданской инфраструктуры.
Утром Генштаб сообщил, что российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового. За сутки на фронте произошло 70 боевых столкновений.
- 17 ноября в Морской пехоте ВСУ заявили о закреплении на трех плацдармах на левом берегу Днепра в Херсонской области.
- В разведке предположили, что российские оккупанты будут пытаться перегруппироваться на левобережье Херсонской области в ответ на закрепление.
- В вечерней сводке Генштаба 17 ноября говорилось, что Силы обороны проводят мероприятия по расширению плацдарма на левом берегу.
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