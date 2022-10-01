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Оккупанты попали ракетой в жилой дом в Николаеве, разрушено два этажа, без жертв: фото

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01.10.2022, 08:49
Оккупанты попали ракетой в жилой дом в Николаеве, разрушено два этажа, без жертв: фото - Фото
Последствия ракетного удара оккупантов по Николаеву 1 октября (Фото: ТГ Александра Сенкевича)
обновлено

Рано утром 1 октября российские оккупанты обстреляли Николаев, ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Первая информация о попадании ракеты оккупантов в жилой дом в Николаеве появилась около 04:30.

Позже Сенкевич сообщил подробности.

Оккупанты попали ракетой в жилой дом в Николаеве, разрушено два этажа, без жертв: фото

Россияне атаковали город ракетами С-300, одна из которых разрушила квартиры на четвертом и пятом этажах. 

Пострадали автомобили, припаркованные во дворе, в окрестных домах вылетели окна.

Оккупанты попали ракетой в жилой дом в Николаеве, разрушено два этажа, без жертв: фото

"К счастью, никто из жителей не пострадал. Сейчас на месте работают коммунальщики. Они убирают территорию от обломков и мусора и расчищают дорогу. Проезд по улице пока перекрыт", – написал Сенкевич.

Оккупанты попали ракетой в жилой дом в Николаеве, разрушено два этажа, без жертв: фото

ОБНОВЛЕНО в 10:35. Сенкевич сообщил, что еще несколько жилых домов получили повреждения в другом районе города.

У них изуродованы стены, выбиты окна и разрушена крыша, загорелся гараж.

"Ранения получили мама с трехмесячным ребенком. Их сразу после обстрелов госпитализировали. Всего в результате сегодняшних ударов по городу пострадали пять человек", – сообщил Сенкевич.

  • 29 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Возле остановки транспорта погибли три человека.

Читайте также: Множественные ракетные удары по Запорожью. Россияне убили утром десятки мирных граждан

Наталія Медведєва
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обстрел война Николаев
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