Оккупанты попали ракетой в жилой дом в Николаеве, разрушено два этажа, без жертв: фото

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Рано утром 1 октября российские оккупанты обстреляли Николаев, ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Первая информация о попадании ракеты оккупантов в жилой дом в Николаеве появилась около 04:30.

Позже Сенкевич сообщил подробности.

Россияне атаковали город ракетами С-300, одна из которых разрушила квартиры на четвертом и пятом этажах.

Пострадали автомобили, припаркованные во дворе, в окрестных домах вылетели окна.

"К счастью, никто из жителей не пострадал. Сейчас на месте работают коммунальщики. Они убирают территорию от обломков и мусора и расчищают дорогу. Проезд по улице пока перекрыт", – написал Сенкевич.

ОБНОВЛЕНО в 10:35. Сенкевич сообщил, что еще несколько жилых домов получили повреждения в другом районе города.

У них изуродованы стены, выбиты окна и разрушена крыша, загорелся гараж.

"Ранения получили мама с трехмесячным ребенком. Их сразу после обстрелов госпитализировали. Всего в результате сегодняшних ударов по городу пострадали пять человек", – сообщил Сенкевич.

29 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву. Возле остановки транспорта погибли три человека.

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Наталія Медведєва

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