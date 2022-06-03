Оккупанты попытались, но не могут вернуть утраченное положение в Херсонской области – ВСУ
2 июня российские оккупанты пытались атаковать в Херсонской области – безуспешно. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
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Как отмечается, отчаянная попытка россиян восстановить утраченное положение в районе Николаевки Херсонской области, успеха не имела.
"Тогда по позициям было нанесено два авиационных удара. Без потерь. А в результате массированного обстрела Нововоронцовки ранены два гражданских лица", – говорится в сообщении.
По данным ОК Юг, в 40 км от Херсона оккупанты подвезли по железной дороге и разгружают 27 БМП-1.
За сутки на южном направлении ВСУ уничтожили:
- 24 россиянина;
- беспилотник "Орлан-10";
- танк Т-72;
- четыре 152 мм гаубицы "Мста-Б";
- четыре единицы бронированной и автомобильной техники.
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