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Оккупанты продлевают сроки, задерживают отпуска и выплаты контрактникам – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2022, 08:16
Оккупанты продлевают сроки, задерживают отпуска и выплаты контрактникам – Генштаб ВСУ - Фото
Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото: Генштаб ВСУ)

Командование российских оккупантов продлевает сроки, задерживает отпуска и выплаты контрактникам. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, в связи с "частичной" мобилизацией в РФ, российское командование на временно захваченных территориях пытается ограничить права военнослужащих, которые подписали краткосрочные контракты.

По данным Генштаба ВСУ, в подразделениях оккупантов на запорожском направлении объявлено, что срок контракта не имеет значения, а время пребывания в зоне боевых действий теперь зависит от решения командования.

Кроме того, "частичную" мобилизацию называют причиной задержки отпусков и денежных выплат, что приводит к значительному ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях врага.

Читайте также: Оккупанты могут готовиться к насильственной мобилизации украинских военнопленных – ISW

Наталія Медведєва
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Генштаб ВСУ война мобилизация
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