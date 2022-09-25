Оккупанты продлевают сроки, задерживают отпуска и выплаты контрактникам – Генштаб ВСУ

Командование российских оккупантов продлевает сроки, задерживает отпуска и выплаты контрактникам. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, в связи с "частичной" мобилизацией в РФ, российское командование на временно захваченных территориях пытается ограничить права военнослужащих, которые подписали краткосрочные контракты.

По данным Генштаба ВСУ, в подразделениях оккупантов на запорожском направлении объявлено, что срок контракта не имеет значения, а время пребывания в зоне боевых действий теперь зависит от решения командования.

Кроме того, "частичную" мобилизацию называют причиной задержки отпусков и денежных выплат, что приводит к значительному ухудшению морально-психологического состояния в подразделениях врага.

Утром 21 сентября Путин объявил о "частичной" мобилизации в России и о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях. По официальной версии, в РФ хотят призвать 300 000 резервистов, но в тексте указа ограничений по количеству нет, зато есть тайный неопубликованный пункт.

По данным Генштаба, для восполнения потерь личного состава РФ объявила "частичную мобилизацию" и на временно оккупированных территориях Украины.

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Наталія Медведєва

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