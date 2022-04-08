Оккупанты продвинулись на юг от Изюма, РФ готовится к боям на Донбассе – разведка Британии
Север Украины полностью освобожден от российских войск, а выведенные оттуда силы РФ планирует задействовать в боях на Донбассе. Также оккупантам удалось продвинуться на юг от Изюма. Об этом говорится в сводке британской разведки.
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"На севере российские войска полностью выведены из Украины в Беларусь и Россию. Как минимум часть этих сил будет переброшена на восток Украины для боев на Донбассе", – сказано в сообщении.
В британской разведке отметили, что многим из этих сил потребуется значительное пополнение, прежде чем они будут готовы к развертыванию дальше на востоке, а любая массовая передислокация с севера, вероятно, займет как минимум неделю.
Также отмечается, что российские войска продвинулись дальше на юг от стратегически важного временно оккупированного города Изюм Харьковской области.
- На стыке марта и апреля украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов.
- Сегодня ночью глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что Сумская область свободна от российских оккупантов.
- Генштаб неоднократно сообщал, что российские оккупанты проводят перегруппировку войск, чтобы попытаться захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.
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