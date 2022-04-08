Оккупанты продвинулись на юг от Изюма, РФ готовится к боям на Донбассе – разведка Британии

Север Украины полностью освобожден от российских войск, а выведенные оттуда силы РФ планирует задействовать в боях на Донбассе. Также оккупантам удалось продвинуться на юг от Изюма. Об этом говорится в сводке британской разведки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"На севере российские войска полностью выведены из Украины в Беларусь и Россию. Как минимум часть этих сил будет переброшена на восток Украины для боев на Донбассе", – сказано в сообщении.

В британской разведке отметили, что многим из этих сил потребуется значительное пополнение, прежде чем они будут готовы к развертыванию дальше на востоке, а любая массовая передислокация с севера, вероятно, займет как минимум неделю.

Также отмечается, что российские войска продвинулись дальше на юг от стратегически важного временно оккупированного города Изюм Харьковской области.

На стыке марта и апреля украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов.

Сегодня ночью глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что Сумская область свободна от российских оккупантов.

Генштаб неоднократно сообщал, что российские оккупанты проводят перегруппировку войск, чтобы попытаться захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Читайте также: Арестович о попытках оккупантов окружить зону ООС: Начали "поджимать" и с юга, и с севера

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.