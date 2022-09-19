Оккупанты провалили "мобилизацию" в недавно захваченных городах Луганской области – ГУР

Оккупанты пытаются мобилизовать мужчин на территориях Луганской области, оккупированных в 2022 году. В частности, в Северодонецке планировалось найти 500 мужчин для участия в войне против Украины. В настоящее время программа "мобилизации" полностью провалена. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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На собрании местных жителей, которое представители оккупационной администрации провели в поселке Мирное Херсонской области с участием военных РФ, обсуждался вопрос набора местных мужчин в состав "народной милиции". Было отмечено, что образование, возраст, физическое и моральное состояние не имеют никакого значения, сообщили в ГУР.

Кроме этого, по данным разведки, на собрании обсуждались вопросы получения паспортов России и будущего пенсионного обеспечения. Представители оккупационной администрации рассказали о "высоком уровне жизни" пенсионеров России. А также, что каждого из них власти обязательно ежегодно "отправляют в туристические путешествия".

По данным Генштаба ВСУ, в связи с нехваткой человеческих ресурсов для отправки на войну в Украине, на территории России проводят мероприятия так называемой внутренней самомобилизации.

Вадим Ребрина

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