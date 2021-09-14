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Оккупанты проводят в Крыму тактические учения с боевой стрельбой из Градов: фото

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2021, 21:34
Оккупанты проводят в Крыму тактические учения с боевой стрельбой из Градов: фото - Фото
Учения армии страны-агрессора в оккупированном Крыму (Фото: Минобороны России)

В оккупированном Крыму армия страны-агрессора России проводит военные учения с боевыми стрельбами. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

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По данным оккупантов, на межвидовом полигоне Опук с артиллерийскими подразделениями армейского корпуса Черноморского флота начались тактические учения с этапом боевой стрельбы.

Оккупанты отрабатывают скрытое выдвижение, развертывание на огневых позициях с марша и ведение огня по позициям условного противника на различных дальностях.

В учениях участвуют более 300 военнослужащих РФ, задействовано около 50 единиц военной и специальной техники, в том числе реактивные системы залпового огня Град-М, гаубицы Мста-Б и Д-30.

  • 10 сентября в России и Беларуси стартовали совместные масштабные военные учения Запад-2021, которые продлятся до 16 сентября. По официальным данным, на территории Беларуси в учениях примут участие 2500 российских военных, а всего в учениях задействовано до 200 000 военных, около 80 единиц авиации, до 760 единиц боевой техники.
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что ответом на российско-беларуские учения станут учения Объединенные усилия-2021.
Наталия Медведева
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Крым учения
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