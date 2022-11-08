UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты пытаются атаковать на Донбассе, авиация ВСУ нанесла 16 ударов по врагу – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 18:38
Оккупанты пытаются атаковать на Донбассе, авиация ВСУ нанесла 16 ударов по врагу – Генштаб - Фото
Украинские военные (Фото: Генштаб ВСУ)

Сегодня, 8 ноября, российские оккупанты продолжали попытки наступать на Донбассе. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", – говорится в сводке.

Как отмечается, на этих направлениях оккупанты используют танки, минометы, ствольную артиллерию и РСЗО.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали четыре пункта управления, восемь районов сосредоточения российских войск, а также четыре позиции средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Читайте также: Маляр: У оккупантов есть несколько планов действий по Херсону, отступление — один из них

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война генштаб
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 