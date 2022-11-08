Оккупанты пытаются атаковать на Донбассе, авиация ВСУ нанесла 16 ударов по врагу – Генштаб
Сегодня, 8 ноября, российские оккупанты продолжали попытки наступать на Донбассе. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке.
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"Противник ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", – говорится в сводке.
Как отмечается, на этих направлениях оккупанты используют танки, минометы, ствольную артиллерию и РСЗО.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение попали четыре пункта управления, восемь районов сосредоточения российских войск, а также четыре позиции средств противовоздушной обороны противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.
- Ранее сегодня замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что ближайшие цели российских оккупантов, которые они пытаются достичь, сосредоточены на востоке Украины.
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