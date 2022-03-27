Оккупанты пытаются перегруппироваться около Сум и укрепляются под Славянском – Генштаб

После того как Силы обороны Украины восстановили контроль над Тростянцом, российские оккупанты пытаются осуществить перегруппировку в районе Сум. Об этом говорится в сводке Генштаба на полдень 27 марта.

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ВСУ также выбили оккупантов из Гусаровки. Вблизи Харькова враг сосредоточил усилия на восполнении текущих потерь.

В районе Славянска в Донецкой области россияне совершенствуют инженерное оборудование занятых позиций.

Также на Донецком направлении оккупационные подразделения пытаются захватить Попасную, Рубежное, Северодонецк и Мариуполь, но успехов нет.

Оккупанты совершили неудачную попытку штурма Красногоровки под Донецком, понесли потери и отошли.

На севере враг продолжает блокаду Славутича и не оставляет попыток взять под контроль Чернигов.

В районах Лукьяновки и Рудницкого россияне понесли потери и отошли.

В целом в Полесье противник под прикрытием артиллерии и авиации продолжает закрепляться на достигнутых рубежах, готовится к проведению ротации.

Ситуация в захваченных районах Таврического направления такова, что росгвардия оккупантов пытается подавить очаги сопротивления украинцев.

Беларусь. Идет перемещение подразделений РФ на территорию режима Лукашенко для ротации подразделений, который понесли существенные потери в Украине, для усиления имеющихся группировок, пополнения запасов продовольствия, топлива и боеприпасов, а также для организации эвакуации раненых и больных оккупантов.

Часть подразделений армии Беларуси продолжает находиться на полигонах, а не в ППД.

Евгений Пилипенко

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