Оккупанты пытаются продолжить наступление на востоке, активизировали авиацию — Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пытаются продолжать наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями. Противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и ведение воздушной разведки. Наносит систематические авиаудары по военным и гражданским объектам, в частности применяет самолеты дальней авиации. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 20 апреля.

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На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал. Сохраняется вероятность ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

На Северском направлении признаков формирования противником наступательной группировки не обнаружено.

На Слобожанском направлении оккупанты усиливают группировку армейской авиации вблизи границы Украины. На территории Белгородской области РФ завершено оборудование вертолетных взлетно-посадочных площадок, где сосредоточено более 90 ударных и многоцелевых вертолетов.

Враг продолжает частичную блокировку Харькова, пытается производить огневое поражение подразделений войск Украины и объектов критической инфраструктуры.

Противник произвел перегруппировку войск на Изюмском направлении. В районе населенного пункта Дибровное противник проводил наступательные действия, имеющие частичный успех. В районе населенного пункта Старая Гнилица наступление успеха не имело, в результате огневого поражения враг понес потери и отошел.

Кроме того, не удалась попытка взятия под контроль населенного пункта Довгенькое. Противник с потерями отступил. Как особенность – отмечены действия врага на указанном направлении в военной форме украинского образца.

Продолжается переброска дополнительных подразделений оккупантов. Так, на железнодорожной станции Купянск-Сортировочный зафиксирована разгрузка эшелона с вооружением и военной техникой, а также перемещение артиллерийских подразделений.

На Донецком и Таврическом направлениях противник разведывает маршруты выдвижения и подготовку к дальнейшим наступательным действиям в направлении населенного пункта Лиман и выходу на Славянск с северо-востока.

Враг продолжает наращивать группировку войск на указанном направлении. С территории РФ перемещены подразделения из состава 90 танковой дивизии, 41 общевойсковой армии и 232 реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа.

Батальонная тактическая группа из состава 150 мотострелковой дивизии потеряла боеспособность и выведена в район восстановления.

Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного. Потерпел неудачу. Совершал штурмовые действия в направлении Новотошковского. Успеха не имел.

Российские оккупанты проводят штурмовые действия в районе населенного пункта Попасная.

Продолжаются авиационные удары по инфраструктуре Мариуполя. Враг совершает штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь".

На Запорожском направлении при поддержке огня артиллерии противник возобновил наступление в направлении населенного пункта Темировка.

На Южнобужском направлении артиллерийские подразделения врага вели огонь по позициям украинских подразделений. Кроме того, армейская и оперативно-тактическая авиация противника производила огневое поражение отдельных объектов.

Враг пытался продолжить штурм в направлении населенного пункта Александровка, успеха не имел.

Признаков подготовки вооруженных формирований так называемой "приднестровско-молдавской республики" к участию в вооруженной агрессии против Украины не выявлено. В то же время не исключается привлечение силовых структур указанного образования к ведению диверсионно-террористической деятельности на территории Украины.

Вадим Ребрина

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