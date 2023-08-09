Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в Синьковке Харьковской области – Маляр
Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск в Синьковке Харьковской области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Замглавы Минобороны написала, что по состоянию на сегодняшний день основным направлением наступления россиян остается Купянское направление.
"Здесь враг сформировал наступательную группировку и пытается двигаться вперед, но безуспешно. Оперативная ситуация сложная, но контролируемая", – сообщила Маляр.
Она подчеркнула, что Силы обороны сдерживают наступление оккупантов.
"Противник уже несколько дней ведет безуспешные наступательные действия в Синьковке Харьковской области. Цель врага на Купянском направлении – прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск", – написала Маляр.
Она добавила, что интенсивность боевых действий и российских обстрелов высока.
"По некоторым позициям бывает несколько смен положения за день", – рассказала замглавы Минобороны.
Она подчеркнула, что все необходимые решения по усилению нашей стойкости оперативно приняты на месте командирами и командованием восточной группировки войск.
На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.
Оккупанты постоянными штурмами пытаются восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки и в районе Зайцево.
- 8 августа генерал-полковник Александр Сырский посетил боевые подразделения на Купянском направлении.
- Ранее спикер Восточной группировки Сергей Череватый сообщал, что украинские штабы постоянно работают над совершенствованием тактики.
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