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Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в Синьковке Харьковской области – Маляр

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 12:04
Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в Синьковке Харьковской области – Маляр - Фото
Анна Маляр (Скриншот видео)

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск в Синьковке Харьковской области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Замглавы Минобороны написала, что по состоянию на сегодняшний день основным направлением наступления россиян остается Купянское направление.

"Здесь враг сформировал наступательную группировку и пытается двигаться вперед, но безуспешно. Оперативная ситуация сложная, но контролируемая", – сообщила Маляр.

Она подчеркнула, что Силы обороны сдерживают наступление оккупантов.

"Противник уже несколько дней ведет безуспешные наступательные действия в Синьковке Харьковской области. Цель врага на Купянском направлении – прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск", – написала Маляр.

Она добавила, что интенсивность боевых действий и российских обстрелов высока.

"По некоторым позициям бывает несколько смен положения за день", – рассказала замглавы Минобороны.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в Синьковке Харьковской области – Маляр

Она подчеркнула, что все необходимые решения по усилению нашей стойкости оперативно приняты на месте командирами и командованием восточной группировки войск.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах. 

Оккупанты постоянными штурмами пытаются восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки и в районе Зайцево.

Читайте также: Сырский: Россия выбрала Купянское направление для главного натиска, интенсивные бои – УП

Наталья Медведева
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войнаАнна Маляркупянское направление
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