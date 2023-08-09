Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ в Синьковке Харьковской области – Маляр

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск в Синьковке Харьковской области. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Замглавы Минобороны написала, что по состоянию на сегодняшний день основным направлением наступления россиян остается Купянское направление.

"Здесь враг сформировал наступательную группировку и пытается двигаться вперед, но безуспешно. Оперативная ситуация сложная, но контролируемая", – сообщила Маляр.

Она подчеркнула, что Силы обороны сдерживают наступление оккупантов.

"Противник уже несколько дней ведет безуспешные наступательные действия в Синьковке Харьковской области. Цель врага на Купянском направлении – прорвать оборону наших войск и выйти непосредственно в Купянск", – написала Маляр.

Она добавила, что интенсивность боевых действий и российских обстрелов высока.

"По некоторым позициям бывает несколько смен положения за день", – рассказала замглавы Минобороны.

Она подчеркнула, что все необходимые решения по усилению нашей стойкости оперативно приняты на месте командирами и командованием восточной группировки войск.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута, закрепляются на достигнутых рубежах.

Оккупанты постоянными штурмами пытаются восстановить утраченное положение в окрестностях Клещиевки и в районе Зайцево.

8 августа генерал-полковник Александр Сырский посетил боевые подразделения на Купянском направлении.

Ранее спикер Восточной группировки Сергей Череватый сообщал, что украинские штабы постоянно работают над совершенствованием тактики.

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