Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ у Сіньківці Харківської області – Маляр

Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військ у Сіньківці Харківської області. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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Заступниця глави Міноборони написала, що станом на сьогодні основним напрямком наступу росіян залишається Куп'янський напрямок.

"Тут ворог сформував наступальне угруповання і намагається рухатись вперед, втім безрезультатно. Оперативна ситуація складна, але контрольована", – повідомила Маляр.

Вона наголосила, що Сили оборони стримують наступ окупантів.

"Противник вже кілька днів веде безуспішні наступальні дії в районі Синьківка Харківської області. Мета ворога на Куп’янському напрямку – прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Куп‘янська", – написала Маляр.

Вона додала, що інтенсивність бойових дій та російських обстрілів висока.

"На деяких позиціях буває по декілька змін положення за день", – розповіла заступниця глави Міноборони.

Вона наголосила, що всі необхідні рішення щодо посилення нашої стійкості оперативно ухвалені на місці командирами та командуванням східного угруповання військ.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії на південному фланзі навколо Бахмута, закріплюються на досягнутих рубежах.

Окупанти постійними штурмами намагаються відновити втрачене становище на околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого.

8 серпня генерал-полковник Олександр Сирський відвідав бойові підрозділи на Куп'янському напрямку.

Раніше речник Східного угруповання Сергій Череватий повідомляв, що українські штаби постійно працюють над удосконаленням тактики.

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