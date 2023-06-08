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Оккупанты расселяют спасшихся украинцев на своих военных базах, прикрываются ими – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 19:21
Оккупанты расселяют спасшихся украинцев на своих военных базах, прикрываются ими – Генштаб - Фото
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Российские оккупанты расселяют на своих военных базах украинцев, которые спаслись от наводнения, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, и прикрываются ими. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 8 июня.

"В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях", – говорится в сообщении.

Людей, эвакуировавшихся из затопленных населенных пунктов, оккупанты расселяют в пансионатах и базах отдыха, где уже размещены военные подразделения.

"Таким образом захватчики пытаются обезопаситься, прикрываясь гражданским населением", – сообщили в Генштабе.

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Наталья Медведева
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войнанаводнениеХерсонская областьгенштабкаховская гэс
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