Окупанти розселяють українців, що врятувалися, на своїх військових базах, прикриваються ними – Генштаб

Російські окупанти розселяють на своїх військових базах українців, які врятувалися від повені, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС, і прикриваються ними. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 8 червня.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях", – йдеться у повідомленні.

Людей, які евакуювалися із затоплених населених пунктів, окупанти розселяють у пансіонатах та базах відпочинку, де вже розміщені військові підрозділи.

"Таким чином загарбники намагаються убезпечитись, прикриваючись цивільним населенням", – повідомили у Генштабі.

Увечері 7 червня з'явилися перші повідомлення про загиблих у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація на окупованій частині Херсонської області є катастрофічною.

Читайте також: Зеленський: Кожен загиблий на лівому березі – вирок міжнародним організаціям допомоги

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.