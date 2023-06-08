RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Окупанти розселяють українців, що врятувалися, на своїх військових базах, прикриваються ними – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 19:21
Окупанти розселяють українців, що врятувалися, на своїх військових базах, прикриваються ними – Генштаб - Фото
Скриншот відео

Російські окупанти розселяють на своїх військових базах українців, які врятувалися від повені, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС, і прикриваються ними. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 8 червня.

"У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях", – йдеться у повідомленні.

Людей, які евакуювалися із затоплених населених пунктів, окупанти розселяють у пансіонатах та базах відпочинку, де вже розміщені військові підрозділи.

"Таким чином загарбники намагаються убезпечитись, прикриваючись цивільним населенням", – повідомили у Генштабі.

Читайте також: Зеленський: Кожен загиблий на лівому березі – вирок міжнародним організаціям допомоги

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнахерсонська областьповіньГенштабкаховська гес
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 