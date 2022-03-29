Оккупанты рвутся к Славянску и Барвинково, силы обороны их не пускают – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сдерживать попытки российских оккупантов, которые стремятся продвинуться в направлениях Славянска и Барвинково. Это одна из четырех основных задач, на выполнении которых сосредоточены сейчас украинские войска. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ на 24:00 28 марта.

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Группировка сил обороны продолжает проводить оборонную операцию на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях, сосредотачивая усилия на:

- недопущении продвижения противника в направлениях Славянска и Барвенково;

- занятии населенных пунктов Каменка, Топольское;

- создании условий для улучшения тактического положения в районе Чугуева;

- сдерживании атак противника в районах Рубежного, Лисичанска, Попасной, не допуская обхода основных сил группировки.

Одновременно силы обороны продолжают удерживать круговую оборону Мариуполя, а также оборону и сдерживание продвижения противника в районе Чернигова.

Группировка, защищающая Киев, продолжает боевые действия, удерживает контроль за ситуацией в населенных пунктах Мотыжин, Лесное, Капитановка и Дмитровка.

Часть сил заняты в обороне других районов, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи теробороны и осуществляются контратаки по отдельным направлениям.

По данным Генштаба, российские оккупанты ослаблены, дезориентированы, значительная их часть отрезана от логистического обеспечения и основных сил.

Враг продолжает вести неизбирательный огонь артиллерии и наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктуре украинских городов.

Наталия Медведева

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