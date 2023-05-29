Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк, один человек погиб, восемь ранены – фото

Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк. Один человек погиб, восемь мирных жителей получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 29 мая, около 11:30, войска РФ в очередной раз обстреляли Торецк, применив, вероятно, ФАБ-250.

Одна из авиабомб попала по местной автозаправочной станции, в результате чего погиб 28-летний рабочий.

Кроме того, по предварительным данным, получили ранения разной степени тяжести восемь гражданских.

Вторая бомба упала на административное здание. От взрыва ранения получил местный житель.

Также повреждены помещения банка, учебного заведения и автомобильный транспорт.

В настоящее время на местах работают спасатели и правоохранители. Окончательное количество жертв устанавливается.

Днем 29 мая 2023 года в Киеве после объявления воздушной тревоги раздались громкие взрывы. Россия нанесла ракетные удары, работала ПВО.

Также сегодня россияне нанесли ракетный удар по Покровской общине Синельниковского района Днепропетровской области, в результате чего погибла женщина.

В Харьковской области российские оккупанты нанесли удар ракетой "Искандер" по пгт Ковшаровка Купянского района. Ранения получили шесть человек, среди них дети 10 и 14 лет.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.