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Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк, один человек погиб, восемь ранены – фото

Цей матеріал також доступний українською
29.05.2023, 14:29
Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк, один человек погиб, восемь ранены – фото - Фото
Фото: ОГП

Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк. Один человек погиб, восемь мирных жителей получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны.

По данным следствия, 29 мая, около 11:30, войска РФ в очередной раз обстреляли Торецк, применив, вероятно, ФАБ-250.

Одна из авиабомб попала по местной автозаправочной станции, в результате чего погиб 28-летний рабочий.

Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк, один человек погиб, восемь ранены – фото

Кроме того, по предварительным данным, получили ранения разной степени тяжести восемь гражданских.

Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк, один человек погиб, восемь ранены – фото

Вторая бомба упала на административное здание. От взрыва ранения получил местный житель.

Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк, один человек погиб, восемь ранены – фото

Также повреждены помещения банка, учебного заведения и автомобильный транспорт.

Оккупанты сбросили авиабомбы на Торецк, один человек погиб, восемь ранены – фото

В настоящее время на местах работают спасатели и правоохранители. Окончательное количество жертв устанавливается.

  • Днем 29 мая 2023 года в Киеве после объявления воздушной тревоги раздались громкие взрывы. Россия нанесла ракетные удары, работала ПВО.
  • Также сегодня россияне нанесли ракетный удар по Покровской общине Синельниковского района Днепропетровской области, в результате чего погибла женщина.
  • В Харьковской области российские оккупанты нанесли удар ракетой "Искандер" по пгт Ковшаровка Купянского района. Ранения получили шесть человек, среди них дети 10 и 14 лет.
Вадим Ребрина
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ТорецкобстрелОГП
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