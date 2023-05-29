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Окупанти скинули авіабомби на Торецьк, одна людина загинула, вісьмох поранено – фото

Этот материал также доступен на русском
29.05.2023, 14:29
Окупанти скинули авіабомби на Торецьк, одна людина загинула, вісьмох поранено – фото - Фото
Фото: ОГП

Окупанти скинули авіабомби на Торецьк. Одна людина загинула, вісім мирних мешканців отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 29 травня, близько 11:30, війська РФ вкотре обстріляли Торецьк, застосувавши, ймовірно, ФАБ-250.

Одна з авіабомб поцілила по місцевій автозаправній станції, внаслідок чого загинув 28-річний робітник.

Окупанти скинули авіабомби на Торецьк, одна людина загинула, вісьмох поранено – фото

Крім того, за попередніми даними, отримали поранення різного ступеня тяжкості восьмеро цивільних.

Окупанти скинули авіабомби на Торецьк, одна людина загинула, вісьмох поранено – фото

Друга бомба впала на адміністративну будівлю. Від вибуху зазнав поранень місцевий мешканець.

Окупанти скинули авіабомби на Торецьк, одна людина загинула, вісьмох поранено – фото

Також пошкоджено приміщення банку, навчального закладу та автомобільний транспорт.

Окупанти скинули авіабомби на Торецьк, одна людина загинула, вісьмох поранено – фото

Наразі на місцях працюють рятувальники та правоохоронці. Остаточна кількість жертв встановлюється.

  • Вдень 29 травня 2023 року у Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали гучні вибухи. Росія завдала ракетних ударів, працювала ППО.
  • Також сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Покровській громаді Синельниківського району, що на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинула жінка.
  • У Харківській області російські окупанти завдали удару ракетою "Іскандер" по смт Ківшарівка Куп'янського району. Поранень зазнали шестеро осіб, серед них діти 10 і 14 років. 
Вадим Ребрина
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Торецькобстрілогп
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