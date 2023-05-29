Окупанти скинули авіабомби на Торецьк, одна людина загинула, вісьмох поранено – фото

Окупанти скинули авіабомби на Торецьк. Одна людина загинула, вісім мирних мешканців отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

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Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.

За даними слідства, 29 травня, близько 11:30, війська РФ вкотре обстріляли Торецьк, застосувавши, ймовірно, ФАБ-250.

Одна з авіабомб поцілила по місцевій автозаправній станції, внаслідок чого загинув 28-річний робітник.

Крім того, за попередніми даними, отримали поранення різного ступеня тяжкості восьмеро цивільних.

Друга бомба впала на адміністративну будівлю. Від вибуху зазнав поранень місцевий мешканець.

Також пошкоджено приміщення банку, навчального закладу та автомобільний транспорт.

Наразі на місцях працюють рятувальники та правоохоронці. Остаточна кількість жертв встановлюється.

Вдень 29 травня 2023 року у Києві після оголошення повітряної тривоги пролунали гучні вибухи. Росія завдала ракетних ударів, працювала ППО.

Також сьогодні росіяни завдали ракетного удару по Покровській громаді Синельниківського району, що на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинула жінка.

У Харківській області російські окупанти завдали удару ракетою "Іскандер" по смт Ківшарівка Куп'янського району. Поранень зазнали шестеро осіб, серед них діти 10 і 14 років.

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