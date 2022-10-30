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Оккупанты снизили темп наступления под Бахмутом после удара Вооруженных Сил Украины – ISW

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2022, 08:12
Оккупанты снизили темп наступления под Бахмутом после удара Вооруженных Сил Украины – ISW - Фото
Фото: EPA

Российские войска снизили темп наступления под Бахмутом после удара Вооруженных Сил Украины, предполагает американский Институт изучения войны (ISW) в своем ежедневном отчете.

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Он указывает, что 28 октября, согласно заявлению Генштаба ВСУ, в районе Майорска прицельным ударом было убито около 300 готовившихся к наступлению оккупантов, еще около 60 раненых на следующий день доставили в больницы в Горловке.

После этого целые сутки не сообщалось о наступлении россиян в районе Бахмута.

30 октября, по данным Генштаба, атаки оккупантов возобновились.

ISW также указывает, что слухи о наступлении россиян на Угледар в Донецкой области пока не имеют каких-либо визуальных подтверждений.

  • Бахмут — практически единственное на сегодняшний день место, где противник пытается атаковать и продвигаться вперед.
  • В начале этой недели представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что Россия сосредоточила на Бахмутском направлении подразделения ПВК Вагнера и "огромное количество" пехоты и артиллерии.
Андрій Водяний
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Донецкая область война бахмут isw
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