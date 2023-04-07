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Оккупанты создали "мобильные группы" по насильственной паспортизации – Центр сопротивления

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2023, 22:45
Оккупанты создали
Фото: ЦНС

На временно оккупированных территориях юга Украины российские захватчики создали "мобильные группы" для принуждения граждан Украины к получению паспортов РФ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Враг наращивает темпы принудительной паспортизации и прибегает к насилию над теми, кто отказывается брать вражескую макулатуру", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в конце марта российский диктатор Владимир Путин выразил недовольство темпами паспортизации на временно оккупированных территориях Украины.

В ответ оккупанты запустили "мобильные группы" по паспортизации.

"По факту эти группы ездят по домам местного населения и "агитируют" жителей получать паспорт. Однако нередко, что во время таких "агитаций" оккупанты прибегают к давлению: от угроз до применения физической силы", – говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что оккупанты надеются провести на временно оккупированных территориях псевдовыборы в "местные органы самоуправления" и в "парламент" в сентябре 2023 года, но не могут набрать коллаборантов.

Читайте также: Оккупанты навязывают украинцам на ВОТ российские паспорта и всячески угрожают – Генштаб

Наталія Медведєва
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