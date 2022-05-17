Оккупанты стреляют по территории России – ГПСУ

Сегодня пограничники зафиксировали семь случаев применения оккупантами оружия на участке границы с Украиной в пределах Сумской области и два случая – в Черниговской. В двух случаях россияне вели стрельбу по приграничной территории своей страны. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Там рассказали, что враг продолжает обстрелы и вооруженные провокации на границе.

Сегодня после обеда от огня оккупантов пострадали дома дачного массива в окрестностях одного из приграничных населенных пунктов в Шосткинском районе Сумской области.

Также зафиксирован минометный обстрел приграничной территории в Городнянском районе Черниговской области.

В районе дачного массива разорвалось два десятка минометных мин, выпущенных со стороны села Зерново Брянской области РФ. Этот обстрел сопровождался стрельбой из крупнокалиберных пулеметов вражеской бронетехники, сообщили в ГПСУ.

Всего сегодня пограничниками уже зафиксировано семь случаев применения россиянами оружия на участке границы с Украиной в пределах Сумской области и в двух случаях обстреливали Черниговскую область. В том числе минометные обстрелы украинской территории велись со стороны российского села Локоть, откуда вчера в Сумскую область пытались зайти вражеские диверсанты, но наткнулись на сопротивление пограничников и отступили.

"В двух случаях рашисты вели стрельбу по приграничной территории своей страны", – сказано в сообщении.

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Вадим Ребрина

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