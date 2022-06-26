Оккупанты ведут бои на окраине Лисичанска – карты ISW, NASA FIRMS

Российские оккупанты достигли окраин Лисичанска и ведут там бои. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 25 июня.

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Как отмечается, российские войска ведут бои в самом Лисичанске и достигли шахты и фабрики по производству желатина на окраине города, что подтверждается данными NASA FIRMS о тепловых аномалиях в районе Лисичанска.

В ISW добавили, что бригада быстрого реагирования Нацгвардии Украины заявила, что украинские позиции в Лисичанске являются стратегически более ценными, чем ранее занимаемые позиции в Северодонецке, и предположила, что украинские войска могут попытаться начать контратаки из Лисичанска.

Эксперты полагают, что способность ВСУ успешно контратаковать из Лисичанска, вероятно, ограничена продолжение российского вторжения.

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Наталия Медведева

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