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Оккупанты ведут бои на окраине Лисичанска – карты ISW, NASA FIRMS

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 02:30
Оккупанты ведут бои на окраине Лисичанска – карты ISW, NASA FIRMS - Фото
Карта ISW

Российские оккупанты достигли окраин Лисичанска и ведут там бои. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 25 июня.

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Как отмечается, российские войска ведут бои в самом Лисичанске и достигли шахты и фабрики по производству желатина на окраине города, что подтверждается данными NASA FIRMS о тепловых аномалиях в районе Лисичанска.

Оккупанты ведут бои на окраине Лисичанска – карты ISW, NASA FIRMS

В ISW добавили, что бригада быстрого реагирования Нацгвардии Украины заявила, что украинские позиции в Лисичанске являются стратегически более ценными, чем ранее занимаемые позиции в Северодонецке, и предположила, что украинские войска могут попытаться начать контратаки из Лисичанска.

Эксперты полагают, что способность ВСУ успешно контратаковать из Лисичанска, вероятно, ограничена продолжение российского вторжения.

Читайте также: ВСУ остановили наступление под Херсоном, Россия пыталась блокировать Лисичанск – Генштаб

Наталия Медведева
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isw лисичанск
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