Оккупанты выселяли людей, которые отказывались участвовать в псевдореферендуме – Маляр
В отдельных временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области российские оккупанты выселяли из домов людей, которые отказывались голосовать на псевдореферендуме. Об этом в ходе брифинга сообщила замминистра обороны Анна Маляр.
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Она рассказала, что с 23 по 27 сентября по улицам временно оккупированных городов и сел ходили мобильные группы "участковых избирательных комиссий" под охраной вооруженных оккупантов. Они, по словам Маляр, угрожая оружием, вручали всем прохожим "бюллетени" и вносили их в списки участников псевдореферендума.
"В отдельных временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области российские оккупационные администрации прибегали к выселению гражданского населения из собственных домов. Выселяли людей, которые отказывались голосовать на так называемых референдумах", – сказала Маляр.
- 23 сентября 2022 года оккупанты начали проводить "референдумы" о "присоединении" оккупированных территории к РФ.
- 27 сентября россияне объявили "итоги" псевдореферендумов - нарисовали цифры от 87,05% до 99,23%.
- Никто в цивилизованном мире не намерен признавать результаты устроенных оккупантами фейковых референдумов.
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