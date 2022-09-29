Оккупанты выселяли людей, которые отказывались участвовать в псевдореферендуме – Маляр

В отдельных временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области российские оккупанты выселяли из домов людей, которые отказывались голосовать на псевдореферендуме. Об этом в ходе брифинга сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

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Она рассказала, что с 23 по 27 сентября по улицам временно оккупированных городов и сел ходили мобильные группы "участковых избирательных комиссий" под охраной вооруженных оккупантов. Они, по словам Маляр, угрожая оружием, вручали всем прохожим "бюллетени" и вносили их в списки участников псевдореферендума.

"В отдельных временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области российские оккупационные администрации прибегали к выселению гражданского населения из собственных домов. Выселяли людей, которые отказывались голосовать на так называемых референдумах", – сказала Маляр.

23 сентября 2022 года оккупанты начали проводить "референдумы" о "присоединении" оккупированных территории к РФ.

27 сентября россияне объявили "итоги" псевдореферендумов - нарисовали цифры от 87,05% до 99,23%.

Никто в цивилизованном мире не намерен признавать результаты устроенных оккупантами фейковых референдумов.

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Вадим Ребрина

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