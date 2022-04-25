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Оккупанты вывезли из Волчанска завод и обустроили там пыточную – глава ОГА

Цей матеріал також доступний українською
25.04.2022, 00:01
Оккупанты вывезли из Волчанска завод и обустроили там пыточную – глава ОГА - Фото
Олег Синегубов (Фото: Олег Синегубов/Facebook)

Российские оккупанты в Харьковской области вывезли один из заводов на территорию Россию, а в помещениях обустроили концлагерь для пыток жителей. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

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По его информации, концлагерь обустроили в помещении одного из заводов в  Волчанске.

"В помещениях завода устроили тюрьму, настоящий концлагерь, где людей подвергают определенным пыткам, заставляют сотрудничать, становиться в ряды вооруженных сил России", – сказал Синегубов.

Он также добавил, что подобные действия противник совершал и в оккупированном Изюме для "мобилизации" местного населения. 

Читайте также: Во временно оккупированной Каховке Херсонской области россияне обустроили пыточную в помещении полиции.

Наталия Фреик
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