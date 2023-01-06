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Оккупанты запланировали мобилизовать в Горловке 2000 человек – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 22:50
Оккупанты запланировали мобилизовать в Горловке 2000 человек – ЦНС - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Во временно оккупированной Горловке перед российскими "военкоматами" поставили план – мобилизовать 2000 человек, и для этого бронь снимается даже с госслужащих. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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По данным ЦНС, оккупационные "военные комиссариаты" в Горловке получили разнарядку на мобилизацию еще 2000 человек. В связи с этим бронь снимается даже с российских гражданских госслужащих, которых перевели в Украину.  

Например, на оккупированных территориях Донецкой области в местном ГИБДД бывшее руководство, состоявшее из коллаборантов, заменили россиянами, а рядовым инспекторам сообщили, что бронь с них снята.

Сегодня представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Россия намерена мобилизовать в армию в январе еще 500 000 человек в дополнение к тем 300 000, которые были призваны в октябре. 

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг также считает, что Россия с высокой вероятностью действительно готовит вторую волну мобилизации, которая может начаться после рождественских праздников в РФ. 

Сергій Бережний
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оккупанты мобилизация Горловка Центр национального сопротивления
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