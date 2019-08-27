Оккупационный суд отпустил Бекирова из СИЗО

Так называемый Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, сообщает журналист Антон Наумлюк в Facebook.
Бекирова отпустили из СИЗО под обязательство явиться в суд оккупантов, пишет Наумлюк.
По словам журналиста, Бекиров провел в заключении 258 дней. Его состояние здоровья ухудшилось во время пребывания в СИЗО.
- 12 декабря 2018 года россияне задержали Бекирова на въезде в оккупированный Крым. Ему вменяют "передачу взрывоопасных веществ". Мужчина - житель поселка Новоалексеевка Херсонской области, в Крым он ехал для посещения 78-летней матери и родственников.
- 11 июня 2019 года ЕСПЧ потребовал от России поместить Бекирова в больницу.
-
31 июля глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил, что Бекирову оккупанты предлагают оклеветать руководство Меджлиса крымскотатарского народа, обвинив их в подготовке теракта на полуострове.
- На следующий день стало известно, что Бекиров официально заявил о голодовке и отказе принимать лекарства в случае попытки его этапирования в Красноперекопск.
Читайте также: Украина и Россия готовят большой обмен. Что можно рассказать