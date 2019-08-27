Оккупационный суд отпустил Бекирова из СИЗО

Эдем Бекиров (Фото: Антон Наумлюк/Facebook)

Так называемый Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову, сообщает журналист Антон Наумлюк в Facebook.

Бекирова отпустили из СИЗО под обязательство явиться в суд оккупантов, пишет Наумлюк.

По словам журналиста, Бекиров провел в заключении 258 дней. Его состояние здоровья ухудшилось во время пребывания в СИЗО.

12 декабря 2018 года россияне задержали Бекирова на въезде в оккупированный Крым. Ему вменяют "передачу взрывоопасных веществ". Мужчина - житель поселка Новоалексеевка Херсонской области, в Крым он ехал для посещения 78-летней матери и родственников.

11 июня 2019 года ЕСПЧ потребовал от России поместить Бекирова в больницу.

31 июля глава Меджлиса Рефат Чубаров заявил , что Бекирову оккупанты предлагают оклеветать руководство Меджлиса крымскотатарского народа, обвинив их в подготовке теракта на полуострове.

Рефат Чубаров заявил На следующий день стало известно, что Бекиров официально заявил о голодовке и отказе принимать лекарства в случае попытки его этапирования в Красноперекопск.

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