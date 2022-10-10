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Около 90% Львова без электроснабжения, также отсутствует горячая вода – горсовет

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 16:07
Около 90% Львова без электроснабжения, также отсутствует горячая вода – горсовет - Фото
ЛАЗ (Фото - міська рада Львова)

Около 90% Львова без электроснабжения. Следовательно, трамваи и троллейбусы не курсируют. Об этом сообщает Львовский городской совет.

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Увеличено количество автобусов на маршрутах.

Более 80% светофоров не работает. На больших перекрестках работают регуляторы.

В городе отсутствует подача горячей воды. Через резервное питание подается холодная вода.

Также трудности с сотовой связью. На контакте с мобильными операторами, сообщили в горсовете.

Во Львове работает штаб ликвидации последствий российской атаки.

  • 10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракеты, 24 дрона, из них 13 – иранские Shahed-136, погибли 11 человек, 64 травмированы. 

Вадим Ребрина
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Львов ракетный удар электроснабжение
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