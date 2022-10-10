Около 90% Львова без электроснабжения, также отсутствует горячая вода – горсовет

Около 90% Львова без электроснабжения. Следовательно, трамваи и троллейбусы не курсируют. Об этом сообщает Львовский городской совет.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Увеличено количество автобусов на маршрутах.

Более 80% светофоров не работает. На больших перекрестках работают регуляторы.

В городе отсутствует подача горячей воды. Через резервное питание подается холодная вода.

Также трудности с сотовой связью. На контакте с мобильными операторами, сообщили в горсовете.

Во Львове работает штаб ликвидации последствий российской атаки.

10 октября Россия выпустила по Украине 84 крылатых ракеты, 24 дрона, из них 13 – иранские Shahed-136, погибли 11 человек, 64 травмированы.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.