Олег Гладковский хочет от BIHUS.info 2 млн грн компенсации за сюжет о "схемах" в оборонке

Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации против журналистов BIHUS.info за сюжет 2019 года о "схемах" в оборонном комплексе. Об этом сообщает юридическая компания Миллер, представляющая интересы журналистов.

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Речь идет о второй части сюжета "Друзья Президента воруют на оборонке (секретные переписки)". Иск Гладковского касается эпизода, в котором кратко пересказывается содержание первой части.

"Группа молодых людей вступает в сговор с оборонными чиновниками, они скупают военные запчасти у российских контрабандистов, а также по складам Украинской армии, накручивают цены в разы, и по сговору с государственным концерном Укроборонпром продают на его заводы. В группу входят: зам.секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский..." – именно эти словам требует опровергнуть экс-замсекретаря СНБО.

Кроме того он требует от журналистов возместить моральный ущерб в размере 2 млн 40 тыс 336 грн.

Гладковский подал иск в Винницкий городской суд — там зарегистрирован журналист Денис Бигус, хотя фактически проживает в Борисполе Киевской области. Однако суд отклонил ходатайство о переносе рассмотрения в Борисполь.

Сейчас по делу состоялось уже два подготовительных заседания, следующее назначено на 3 февраля 2021 года.

25 февраля 2019 г Наші гроші выпустили сюжет о "схеме" отмывания сотен миллионов гривень из украинского оборонного комплекса, к которой, по информации журналистов, был причастен 22-летний сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – партнера пятого президента Петра Порошенко.

Самого замсекретаря СНБО также назвали причастным к "схеме". Тогда на время расследования его отстранили от должности. В Укроборонпроме заявили, что сюжет Бигуса – "журналистские манипуляции".

29 апреля 2020 года НАБУ сообщило о подозрении четырем лицам, которые фактически руководили Оптимумспецдеталью, фирмой, которая фигурировала в расследовании.

8 июля 2020 года Подольский районный суд Киева вынес решение, которым признал недостоверной распространенную Bihus.Info информацию о причастности Игоря Гладковского к "схемам" в оборонке.

9 декабря Киевский апелляционный суд отменил решение Подольского суда.

21 декабря НАБУ и САП сообщили Игорю Гладковскому о подозрении в получении 950 000 грн неправомерной выгоды.

Вадим Ребрина

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