Омбудсмен: Казнь Мациевского – не единственный случай расстрела россиянами пленных ВСУ
17.03.2023, 13:47
Дмитрий Лубинец (Скриншот видео)
Расстрел российскими военными украинского пленного Александра Мациевского – не единственный случай казни безоружных военнослужащих Вооруженных Сил Украины оккупантами. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
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"Имеются свидетельства о других казнях российскими оккупантами наших безоружных военнопленных", – написал Лубинец.
Он добавил, что об этом стало известно из источников в силовых структурах, а затем опубликовано в СМИ.
Омбудсмен написал, что о каждом таком преступлении информирует международное сообщество, чтобы привлечь Россию к ответственности.
- 6 марта 2023 года российские оккупанты убили невооруженного украинского военнопленного, который сказал "Слава Украине!". Соответствующее видео появилось в соцсетях.
- Омбудсмен направил это видео международным партнерам и коллегам из разных стран мира в качестве доказательства очередного военного преступления России.
- 12 марта президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату ТрО Александру Мациевскому.
- Вчера, 16 марта, ГУР опубликовало перехват телефонного разговора, во время которого российский оккупант рассказал, как убил невооруженных украинских военнослужащих.
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