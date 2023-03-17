Омбудсмен: Казнь Мациевского – не единственный случай расстрела россиянами пленных ВСУ

Расстрел российскими военными украинского пленного Александра Мациевского – не единственный случай казни безоружных военнослужащих Вооруженных Сил Украины оккупантами. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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"Имеются свидетельства о других казнях российскими оккупантами наших безоружных военнопленных", – написал Лубинец.

Он добавил, что об этом стало известно из источников в силовых структурах, а затем опубликовано в СМИ.

Омбудсмен написал, что о каждом таком преступлении информирует международное сообщество, чтобы привлечь Россию к ответственности.

6 марта 2023 года российские оккупанты убили невооруженного украинского военнопленного, который сказал "Слава Украине!". Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Омбудсмен направил это видео международным партнерам и коллегам из разных стран мира в качестве доказательства очередного военного преступления России.

12 марта президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины солдату ТрО Александру Мациевскому.

Вчера, 16 марта, ГУР опубликовало перехват телефонного разговора, во время которого российский оккупант рассказал, как убил невооруженных украинских военнослужащих.

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Наталія Медведєва

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