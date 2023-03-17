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Омбудсмен: Казнь Мациевского – не единственный случай расстрела россиянами пленных ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 13:47
Омбудсмен: Казнь Мациевского – не единственный случай расстрела россиянами пленных ВСУ - Фото
Дмитрий Лубинец (Скриншот видео)

Расстрел российскими военными украинского пленного Александра Мациевского – не единственный случай казни безоружных военнослужащих Вооруженных Сил Украины оккупантами. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Имеются свидетельства о других казнях российскими оккупантами наших безоружных военнопленных", – написал Лубинец.

Он добавил, что об этом стало известно из источников в силовых структурах, а затем опубликовано в СМИ.

Омбудсмен написал, что о каждом таком преступлении информирует международное сообщество, чтобы привлечь Россию к ответственности.

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Наталія Медведєва
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война военные преступления омбудсмен пленные расстрел Дмитрий Лубинец
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