Омбудсмен РФ нарушила закон: ей могут запретить въезд в Украину

Татьяна Москалькова (фото - скриншот видео)

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С российской уполномоченной Татьяны Москальковой уже снимали запрет на въезд в Украину, чтобы она могла посещать заключенных

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Российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москальковой могут снова запретить въезд в Украину - за то, что она сегодня приехала в Керчь в оккупированном Крыму. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

Денисова отметила, что Москалькова уже нарушала правила пересечения украинской границы, но запрет на въезд в страну с нее сняли - для синхронного посещения заключенных.

"Нарушение законодательства Украины омбудсменом РФ может привести к новому запрету въезда ее в Украину и поставит под угрозу взаимные посещения", - отметила Денисова.

9 июня 2018 года президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что омбудсмены обеих стран в рамках взаимных визитов посетят заключенных граждан.

В сентябре этого года Украина запретила въезд на три года Эндрю Мюррею, советнику лидера британских лейбористов Джереми Корбина. В СБУ считают, что Мюррей представляет угрозу нацбезопасности Украины.