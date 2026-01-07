"Омега-Запад" показала, как брала в плен россиян во время штурма в Родинском – видео

Скриншот из видео операции "Омега-Запад"

Командир группы спецподразделения "Омега-Запад" с позывным Бродяга раскрыл детали операции, во время которой спецназовцы провели успешный штурм и ликвидировали группу россиян. Об этом командир группы рассказал в комментарии LIGA.net.

"Задача стояла зачистить две улицы. Особое внимание уделяли двухэтажному дому – была информация, что там скапливался противник. Мы выдвинулись и действовали двумя группами: прикрытие и штурмовая", – рассказал Бродяга.

Здание заблокировали с двух сторон. "Основной проблемой был подход: вокруг все или разрушено, или сожжено, без укрытий. К тому же окна были закрыты металлическими решетками, а двери – металлические", – уточнил спецназовец.

По его словам, во время штурма украинские защитники работали по окнам, чтобы лишить противника возможности вести прицельный огонь. Двери полностью вынести не удалось – их только деформировало. Россияне заблокировали вход подручными средствами и при попытке открытия осуществили выстрел сквозь дверь. Один из бойцов приданных сил получил три пулевых ранения. Раненого удалось эвакуировать.

"Раненого сразу оттащили. После этого мы забросили внутрь гранату, а следом – спайку ТМ-62. Это дало серьезный эффект", – сказал боец.

Противник не понял, что внутрь была заброшена именно спайка взрывчатки. Взрыв вынес дверь и нейтрализовал часть россиян, которые находились в соседней комнате.

Почти сразу после этого штурмовая группа зашла внутрь здания. Часть россиян, по словам спецназовца, оставалась в подвале.

Также защитники выяснили, что враг мог вызвать артиллерию на собственные позиции, по бойцам "Омега-Запад" начали отрабатывать сбросами с дронов, поэтому подразделению пришлось отойти на безопасное расстояние. После перегруппировки группа вернулась для завершения задачи.

В результате в здании был обнаружен один раненый противник, его взяли в плен, остальные – уничтожены.

"Благодаря слаженным действиям всего подразделения – группы специального назначения и групп огневой поддержки – группа противника полностью была ликвидирована", – подтверждает результат операции командир спецподразделения "Омега-Запад" с позывным "БУГ".

Совместно с "Омега-Запад" также действовала группа из батальона им. Героя Украины генерала С.Кульчицкого и оказывала поддержку огневым прикрытием 14 бригада НГУ Красная Калина.