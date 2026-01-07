"Омега-Захід" показала, як брала в полон росіян під час штурму в Родинському – відео

Скриншот з відео операції "Омега-Захід"

Командир групи спецпідрозділу "Омега-Захід" із позивним Бродяга розкрив деталі операції, під час якої спецпризначенці провели успішний штурм та ліквідували групу росіян. Про це командир групи розповів у коментарі LIGA.net.

"Завдання стояло зачистити дві вулиці. Особливу увагу приділяли двоповерховому будинку – мали інформацію, що там накопичувався противник. Ми висунулися і діяли двома групами: прикриття та штурмова", – розповів Бродяга.

Будівлю заблокували з двох сторін. "Основною проблемою був підхід: навколо все або зруйноване, або спалене, без укриттів. До того ж вікна були закриті металевими ґратами, а двері – металеві", – уточнив спецпризначенець.

За його словами, під час штурму українські захисники працювали по вікнах, щоб позбавити противника можливості вести прицільний вогонь. Двері повністю винести не вдалося – їх лише деформувало. Росіяни заблокували вхід підручними засобами і під час спроби відкриття здійснили постріл крізь двері. Один із бійців приданих сил отримав три кульові поранення. Пораненого вдалось евакуювати.

"Пораненого одразу відтягнули. Після цього ми закинули всередину гранату, а слідом – спайку ТМ-62. Це дало серйозний ефект", – сказав боєць.

Противник не зрозумів, що всередину була закинута саме спайка вибухівки. Вибух виніс двері та нейтралізував частину росіян, які перебували у сусідній кімнаті.

Майже одразу після цього штурмова група зайшла всередину будівлі. Частина росіян, за словами спецпризначенця, залишалась у підвалі.

Також захисники з’ясували, що ворог міг викликати артилерію на власні позиції, по бійцях "Омега-Захід" почали відпрацьовувати скидами з дронів, тому підрозділу довелося відійти на безпечнішу відстань. Після перегрупування бійці повернулися для завершення завдання.

У результаті в будівлі було виявлено одного пораненого противника, його взяли в полон, решта – знищені.

"Завдяки злагодженим діям всього підрозділу – групи спеціального призначення та груп вогневої підтримки – група противника повністю була ліквідована", – підтверджує результат операції командир спецпідрозділу "Омега-Захід" із позивним БУГ.

Спільно з "Омега-Захід" також діяла група з батальйону ім. Героя України генерала С.Кульчицького та надавала підтримку вогневим прикриттям 14 бригада НГУ "Червона Калина".