"Омега-Захід" показала, як брала в полон росіян під час штурму в Родинському – відео
Командир групи спецпідрозділу "Омега-Захід" із позивним Бродяга розкрив деталі операції, під час якої спецпризначенці провели успішний штурм та ліквідували групу росіян. Про це командир групи розповів у коментарі LIGA.net.
"Завдання стояло зачистити дві вулиці. Особливу увагу приділяли двоповерховому будинку – мали інформацію, що там накопичувався противник. Ми висунулися і діяли двома групами: прикриття та штурмова", – розповів Бродяга.
Будівлю заблокували з двох сторін. "Основною проблемою був підхід: навколо все або зруйноване, або спалене, без укриттів. До того ж вікна були закриті металевими ґратами, а двері – металеві", – уточнив спецпризначенець.
За його словами, під час штурму українські захисники працювали по вікнах, щоб позбавити противника можливості вести прицільний вогонь. Двері повністю винести не вдалося – їх лише деформувало. Росіяни заблокували вхід підручними засобами і під час спроби відкриття здійснили постріл крізь двері. Один із бійців приданих сил отримав три кульові поранення. Пораненого вдалось евакуювати.
"Пораненого одразу відтягнули. Після цього ми закинули всередину гранату, а слідом – спайку ТМ-62. Це дало серйозний ефект", – сказав боєць.
Противник не зрозумів, що всередину була закинута саме спайка вибухівки. Вибух виніс двері та нейтралізував частину росіян, які перебували у сусідній кімнаті.
Майже одразу після цього штурмова група зайшла всередину будівлі. Частина росіян, за словами спецпризначенця, залишалась у підвалі.
Також захисники з’ясували, що ворог міг викликати артилерію на власні позиції, по бійцях "Омега-Захід" почали відпрацьовувати скидами з дронів, тому підрозділу довелося відійти на безпечнішу відстань. Після перегрупування бійці повернулися для завершення завдання.
У результаті в будівлі було виявлено одного пораненого противника, його взяли в полон, решта – знищені.
"Завдяки злагодженим діям всього підрозділу – групи спеціального призначення та груп вогневої підтримки – група противника повністю була ліквідована", – підтверджує результат операції командир спецпідрозділу "Омега-Захід" із позивним БУГ.
Спільно з "Омега-Захід" також діяла група з батальйону ім. Героя України генерала С.Кульчицького та надавала підтримку вогневим прикриттям 14 бригада НГУ "Червона Калина".
- Раніше в ДШВ повідомили, що на Покровському напрямку ворог не має змоги протиснути оборону Збройних Сил України лобовими атаками, тому намагається діяти обхідними шляхами. Зокрема, здійснює спроби обійти агломерацію через Гришине та Родинське.
- За даними угруповання військ "Схід", українські підрозділи і надалі контролюють північну частину Покровська.
