"Пришло время менять власть". Фракция Голоса заявила о переходе в оппозицию

По мнению партии Голос, монобольшинство изменило ценностям, которые декларировало

Фракция партии Голос переходит в оппозицию к действующей власти. Об этом сообщила глава партии Кира Рудик с трибуны Верховной Рады, а также соответствующее заявление опубликовано в Facebook Голоса.

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В партии заявили, что пришли в парламент с большими надеждами и планами работать на благо страны.

"За год мы увидели, что монобольшинство изменило ценностям, которые декларировало.

Мы увидели президента, который стесняется сказать, что Россия - это агрессор.

Мы увидели назначения, которые не тянут даже на начальников отделов, которых ни одна компания не взяла бы себе руководителем отдела, а их назначают министрами.

Что любой плохой закон можно хорошо назвать и его проголосуют в "турборежиме".

В Голосе пишут, что пришли защищать свободу и проводить реформы, но депутатам приходится ходить по судам, чтобы брать на поруки людей, которых постоянно несправедливо осуждают.

"Мы постоянно боремся с ложью. Ложью о том, что существует кадровый голод. О том, что в Украине существует вопрос о государственном языке. Ложью, которая постоянно уничтожает любой конструктив", – говорится в заявлении.

В Голосе подчеркнули, что пришли к выводу о бесполезности конструктива.

"Власти не нужно помогать, ее нужно менять. Пришло время ее изменить. Партия Голос переходит в оппозицию к существующей власти", – резюмировали в заявлении партии.

Ранее сегодня сообщалось, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не считает проседание рейтинга пропрезидентской партии Слуга народа катастрофическим.

Наталия Медведева

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