Разумков не считает проседание рейтинга Слуги народа катастрофическим

Спикер Рады Дмитрий Разумков отметил, что проседание рейтинга Слуги народа связано с внедрением реформ в стране

Проседание рейтинга пропрезидентской партии Слуга народа не является катастрофическим. Об этом в эфире Право на власть на телеканале 1+1 заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

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"Любая власть теряет рейтинги. Это может происходить постепенно. Если мы посмотрим на рейтинг доверия и поддержки на уровне парламентских выборов, то снижение достаточно небольшое... Пока что ничего катастрофического я не вижу", - отметил Разумков.

Отвечая на вопрос, за счет чего происходит такое проседание рейтинга Слуги народа, Разумков сказал, что "это комплексный вопрос, который связан с внедрением реформ", критикой парламента в публичном пространстве.

Спикер убежден, что оценивать провалы власти еще рано, как и положительные результаты работы.

В конце февраля по данным центра Разумкова за СН готовы были голосовать 36,4% опрошенных .

В начале июня, по опросу КМИС, за СН готовы были голосовать 28% определившихся с выбором.

13 июля сообщалось, что по данным опроса Центра Разумкова рейтинг Слуги народа с апреля упал на 11%.

Арина Толина

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