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Они совершают военные преступления в Украине. Опубликованы фамилии 667 оккупантов из Чечни

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2022, 12:48
Они совершают военные преступления в Украине. Опубликованы фамилии 667 оккупантов из Чечни - Фото
Фото: ГУР МО

Главное управление разведки Министерства обороны получило и опубликовало список военнослужащих 50-го самоходного артиллерийского полка 42 мотострелковой дивизии (в/ч 53185), совершающих военные преступления против народа Украины. Список опубликован на сайте ГУР МО.

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Воинская часть 53185, которая воюет сейчас против Украины и состав которой обнародовали украинские разведчики, базировалась в населенном пункте Шали, Чечня. 

В списке указаны фамилии и имена 667 военных, дата рождения каждого, звание и должность.

По информации ГУР, в этом полку 36 самоходных гаубиц 2С19М1 и 17 реактивных систем залпового огня 2Б26 "Град".

"За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", – говорится в сообщении ГУР МО.

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Наталия Медведева
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