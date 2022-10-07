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ООН назначит специального следователя по нарушениям прав человека в России

Цей матеріал також доступний українською
07.10.2022, 17:15
ООН назначит специального следователя по нарушениям прав человека в России - Фото
Совет ООН по правам человека

Совет ООН по правам человека проголосовал за назначение специального следователя для фиксации нарушений прав человека в России.

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В сообщении Совета сказано, что он "настоятельно призвал власти России соблюдать все обязательства государства по международному праву в области прав человека и принял решение назначить специального докладчика по ситуации с правами человека в России сроком на один год".

Как сообщает Bild, в тексте резолюции отмечается, что правительство РФ репрессиями и насилием создало в стране "атмосферу страха". Подчеркнуто также, что на фоне войны в Украине Россия препятствует работе правозащитных организаций.

Этим решением Совет ООН по правам человека впервые в истории назначает специального следователя для страны с мандатом постоянного члена Совета Безопасности ООН. 

Сергій Бережний
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нарушение прав человека Совет ООН по правам человека права человека
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