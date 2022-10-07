ООН назначит специального следователя по нарушениям прав человека в России
Совет ООН по правам человека проголосовал за назначение специального следователя для фиксации нарушений прав человека в России.
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В сообщении Совета сказано, что он "настоятельно призвал власти России соблюдать все обязательства государства по международному праву в области прав человека и принял решение назначить специального докладчика по ситуации с правами человека в России сроком на один год".
Как сообщает Bild, в тексте резолюции отмечается, что правительство РФ репрессиями и насилием создало в стране "атмосферу страха". Подчеркнуто также, что на фоне войны в Украине Россия препятствует работе правозащитных организаций.
Этим решением Совет ООН по правам человека впервые в истории назначает специального следователя для страны с мандатом постоянного члена Совета Безопасности ООН.
- 7 апреля 2022 года Генассамблея ООН остановила участие РФ в Совете по правам человека.
- В июне Госдума РФ проголосовала за выход России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека.
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