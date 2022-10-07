ООН назначит специального следователя по нарушениям прав человека в России

Совет ООН по правам человека проголосовал за назначение специального следователя для фиксации нарушений прав человека в России.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В сообщении Совета сказано, что он "настоятельно призвал власти России соблюдать все обязательства государства по международному праву в области прав человека и принял решение назначить специального докладчика по ситуации с правами человека в России сроком на один год".

Как сообщает Bild, в тексте резолюции отмечается, что правительство РФ репрессиями и насилием создало в стране "атмосферу страха". Подчеркнуто также, что на фоне войны в Украине Россия препятствует работе правозащитных организаций.

Этим решением Совет ООН по правам человека впервые в истории назначает специального следователя для страны с мандатом постоянного члена Совета Безопасности ООН.

7 апреля 2022 года Генассамблея ООН остановила участие РФ в Совете по правам человека.

В июне Госдума РФ проголосовала за выход России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.