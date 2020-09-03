ООН уточнила количество погибших и раненых на Донбассе

Потери среди гражданских лиц составляют около четверти всех раненых и погибших

От 42 000 до 44 000 человек стали жертвами боевых действий на востоке Украины с 14 апреля 2014 по 31 августа 2020 года. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на Управление верховного комиссара Организации объединенных наций по правам человека.

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ООН оценивает количество погибших от 13 100 до 13 300, из которых не менее 3367 – гражданские, в том числе 298 погибших на борту рейса MH17 "Малайзийских авиалиний".

За время войны погибли 4150 украинских военных и примерно 5700 "членов вооруженных группировок". Что подразумевают в ООН под этой формулировкой: только боевиков или боевиков вместе с добровольцами АТО/ООС, которые воевали на востоке без официального оформления, неизвестно.

Раненых за время войны - от 29 500 до 33 500 человек, из них 7000-9000 гражданских, от 9700 до 10 700 - украинских военных, и от 12 700 до 13 700 "членов вооруженных группировок".

ООН отмечает, что за последние два года до 40 процентов смертей военных не связаны с боевыми действиями.

Потери среди гражданских составляют около четверти всех раненых и убитых. Если в 2014 году доля потерь среди гражданских лиц составляла 33-34%, то в 2019-2020 годах она упала до 4-5%.

В декабре 2019 в ООН сообщили , что 1,3 млн человек в Украине стали внутренними переселенцами и 3,5 млн нуждаются в помощи.

режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, однако боевики нарушили его менее чем через час после введения. 27 июля на Донбассе был установлен

Станислав Стороженко

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