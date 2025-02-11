ООН: В январе БпЛА малого радиуса повлекли больше жертв в Украине, чем другое оружие

FPV-дрон (Иллюстративное фото: Mykola Tys/EPA)

В январе текущего года беспилотники малого радиуса действия повлекли за собой больше жертв (случаев гибели или ранений), чем любое другое оружие в Украине. Об этом сообщила Мониторинговая миссия Организации объединенных наций по правам человека в Украине.

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В прошлом месяце в Украине погибли по меньшей мере 139 гражданских лиц и 738 получили ранения. 38 гражданских лиц (27%) погибли и 223 человека (30%) получили ранения в результате атак с использованием беспилотников малого радиуса действия. Часто гражданские попадали под атаки в их собственных автомобилях или общественном транспорте.

"Беспилотники малого радиуса действия сейчас составляют одну из самых смертельных угроз для гражданских лиц в прифронтовых районах. В январе 2025 года беспилотники малого радиуса действия повлекли за собой гибель и ранения большего количества гражданских лиц, чем любое другое оружие, поражая людей в их автомобилях, автобусах и на улицах", — сказала глава миссии Даниэль Белль.

Большинство жертв среди гражданских лиц от беспилотников зафиксировано в Херсоне и подконтрольной украинскому правительству части области. В январе эти беспилотники стали причиной 70% всех жертв среди гражданских в регионе.

В частности, вечером 6 января, когда многие возвращались с работы домой, дрон сбросил взрывчатку на автобус в Херсоне, в результате чего погибли мужчина и женщина, еще восемь гражданских лиц получили ранения.

Кроме этого, зафиксировано увеличение количества жертв среди гражданских от дронов в других прифронтовых районах, в частности в Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской, Донецкой и Запорожской областях, говорится в отчете.

Миссия задокументировала рост числа жертв среди гражданских в результате использования дронов малого радиуса действия в течение 2024 года, причем количество жертв резко возросло в последнем полугодии.

Инфографика: ООН

6 февраля 2025 года Сырский сообщил, что российская оккупационная армия создала войско беспилотных систем, к 2030 году хочет привлечь туда 210 000 военных.

8 февраля Зеленский заявил, что Украина активно разрабатывает технологию борьбы с дронами и уже приблизилась к успешным результатам.