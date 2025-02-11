ООН: У січні БпЛА малого радіуса дії спричинили більше жертв в Україні, ніж інша зброя

FPV-дрон (Ілюстративне фото: Mykola Tys/EPA)

У січні поточного року безпілотники малого радіуса дії спричинили більше жертв (випадків загибелі або поранень), ніж будь-яка інша зброя в Україні. Про це повідомила Моніторингова місія Організації об'єднаних націй з прав людини в Україні.

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Протягом минулого місяця в Україні загинули щонайменше 139 цивільних осіб і 738 отримали поранення. 38 цивільних осіб (27%) загинули й 223 людини (30%) отримали поранення внаслідок атак з використанням безпілотників малого радіуса дії. Часто цивільні потрапляли під атаки в їхніх приватних автомобілях або громадському транспорті.

"Безпілотники малого радіуса дії зараз становлять одну з найбільш смертельних загроз для цивільних осіб у прифронтових районах. У січні 2025 року безпілотники малого радіуса дії спричинили загибель і поранення більшої кількості цивільних осіб, ніж будь-яка інша зброя, вражаючи людей у їхніх автомобілях, автобусах і на вулицях", – сказала голова місії Даніель Белль.

Більшість жертв серед цивільних осіб від безпілотників зафіксовано в Херсоні та підконтрольній українському уряду частині області. У січні ці безпілотники стали причиною 70% усіх жертв серед цивільних осіб у регіоні.

Зокрема, увечері 6 січня, коли багато людей поверталися з роботи додому, дрон скинув вибухівку на автобус у Херсоні, внаслідок чого загинули чоловік і жінка, ще вісім цивільних осіб отримали поранення.

Крім цього, зафіксовано збільшення кількості жертв серед цивільних від дронів в інших прифронтових районах, зокрема в Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Миколаївській, Донецькій і Запорізькій областях, йдеться у звіті.

Місія задокументувала зростання кількості жертв серед цивільних унаслідок використання дронів малого радіуса дії протягом 2024 року, причому кількість жертв різко зросла в останньому півріччі.

Інфографіка: ООН

6 лютого 2025 року Сирський повідомив, що російська окупаційна армія створила військо безпілотних систем, до 2030 року хоче залучити туди 210 000 військових.

8 лютого Зеленський заявив, що Україна активно розробляє технологію боротьби з дронами й уже наблизилася до успішних результатів.