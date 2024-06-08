ООН внесла израильскую армию и ХАМАС в список нарушителей прав детей
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш внес в глобальный список нарушителей прав детей Армию обороны Израиля. В списке также палестинские группировки боевиков ХАМАС и Исламский джихад. Об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщило издание CNN.
Читайте нас в Telegram: главные новости коротко
Журналисты отметили, что включение ЦАХАЛ в этот список произошло после восьми месяцев войны в секторе Газа, где, по данным Министерства здравоохранения анклава, погибли более 15 500 детей.
Посол Палестины в ООН Рияд Мансур заявил, что такое решение "не вернет десятки тысяч жизней убитых детей", однако признал, что это важный шаг в направлении "прекращения двойных стандартов и культуры безнаказанности, которой Израиль пользовался слишком долго".
В то же время посол Израиля в ООН Гилад Эрдан записал на видео телефонный разговор с чиновником Организации и выложил часть видео в социальные сети. Там он назвал ЦАХАЛ "самой нравственной армией в мире".
"Единственный, кто сегодня в черном списке, – это генеральный секретарь, чьи решения с начала войны, и даже раньше, вознаграждают террористов и поощряют их использовать детей для террористических актов... Позор ему!" – сказал израильский дипломат.
Ранее в этот список включали Саудовскую Аравию, Афганистан, Демократическую Республику Конго, Судан, Сирию и Йемен.
- Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще около 250 попали в плен боевиков.
- 8 мая США приостановили поставки авиабомб Израилю после того, как израильская армия начала наступление на палестинский город Рафах на юге сектора Газа.
- 20 мая 2024 года главный прокурор МКС запросил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Президент США назвал "возмутительным" такое ходатайство.
Читайте также: Израиль ударил по школе ООН в Газе, власти анклава сообщают о по меньшей мере 45 погибших – CNN