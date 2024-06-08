ООН внесла израильскую армию и ХАМАС в список нарушителей прав детей

Ранее в этот список включали Саудовскую Аравию, Афганистан, Демократическую Республику Конго, Судан, Сирию и Йемен

Антониу Гутерреш (Фото: EPA)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш внес в глобальный список нарушителей прав детей Армию обороны Израиля. В списке также палестинские группировки боевиков ХАМАС и Исламский джихад. Об этом заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, сообщило издание CNN.

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Журналисты отметили, что включение ЦАХАЛ в этот список произошло после восьми месяцев войны в секторе Газа, где, по данным Министерства здравоохранения анклава, погибли более 15 500 детей.

Посол Палестины в ООН Рияд Мансур заявил, что такое решение "не вернет десятки тысяч жизней убитых детей", однако признал, что это важный шаг в направлении "прекращения двойных стандартов и культуры безнаказанности, которой Израиль пользовался слишком долго".

В то же время посол Израиля в ООН Гилад Эрдан записал на видео телефонный разговор с чиновником Организации и выложил часть видео в социальные сети. Там он назвал ЦАХАЛ "самой нравственной армией в мире".

"Единственный, кто сегодня в черном списке, – это генеральный секретарь, чьи решения с начала войны, и даже раньше, вознаграждают террористов и поощряют их использовать детей для террористических актов... Позор ему!" – сказал израильский дипломат.

Ранее в этот список включали Саудовскую Аравию, Афганистан, Демократическую Республику Конго, Судан, Сирию и Йемен.

Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще около 250 попали в плен боевиков.

8 мая США приостановили поставки авиабомб Израилю после того, как израильская армия начала наступление на палестинский город Рафах на юге сектора Газа.

20 мая 2024 года главный прокурор МКС запросил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Президент США назвал "возмутительным" такое ходатайство.

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