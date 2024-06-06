Израиль ударил по школе ООН в Газе, власти анклава сообщают о минимум 45 погибших – CNN

Издание пишет, что в госпитале Аль-Акса прогнозируют – количество пострадавших может возрасти

Фото: EPA

Власти палестинского анклава заявляют о ночном ударе Израиля по подчиненной Организации Объединенных Наций школе в центре Газы: утверждают о десятках погибших и раненых. Израильские военные подтвердили удар и подчеркнули, что он был нацелен на действующий в школе комплекс ХАМАС. Об этом написало издание CNN со ссылкой на правительственную пресс-службу Газы, министерство здравоохранения, а также заявление ЦАХАЛа.

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В правительственной пресс-службе Газы сообщили, что в школе, которая находится под руководством агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), во время удара размещались перемещенные лица в лагере беженцев Нусейрат.

Как сообщил CNN представитель министерства здравоохранения Газы, в результате удара погибли по меньшей мере 45 человек. Издание пишет, что в госпитале Аль-Акса прогнозируют – количество пострадавших может возрасти, поскольку пострадавших все еще доставляли в больницу утром 6 июня.

Фото: EPA

Фото: EPA

Израильские военные подтвердили, что нанесли авиаудар, который, по их словам, был нацелен на комплекс ХАМАС, действовавший в школе. В своем заявлении ЦАХАЛ заявила, что приняла "много мер", чтобы минимизировать опасность накануне удара, включая воздушное наблюдение и использование "дополнительной точной разведки".

По словам местного собеседника CNN, в школу попали по меньшей мере три ракеты, которые пробили трехэтажное здание.

Он рассказал, что считается, что в этом заведении находились около 20 000 перемещенных лиц, которые нашли приют в школе, ее дворе и на прилегающей территории.

Фото: EPA

Фото: EPA

Израиль начал военную операцию в секторе Газа после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года, когда было убито около 1200 израильтян, а еще примерно 250 попали в плен боевиков.

8 мая США приостановили поставки авиабомб Израилю после того, как израильская армия начала наступление на палестинский город Рафах на юге сектора Газа.

Рафах — последний город на юге сектора Газа, который пока Израиль не взял под свой контроль. Власти Израиля несколько месяцев настаивали на проведении военной операции в Рафахе. Они считают, что это необходимо для полного уничтожения руководства ХАМАС. Но США неоднократно выражали недовольство планами провести эту операцию из-за большого количества гражданского населения в городе.

20 мая 2024 года главный прокурор МУС запросил ордера на арест премьера Израиля, министра обороны страны, а также троих лидеров палестинского движения ХАМАС. Президент США назвал "возмутительным" такое ходатайство.

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