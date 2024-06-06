Ізраїль ударив по школі ООН у Газі, влада анклаву повідомляє про щонайменше 45 загиблих – CNN

Видання пише, що у госпіталі Аль-Акса прогнозують – кількість постраждалих може зрости

Фото: EPA

Влада палестинського анклаву заявляє про нічний удар Ізраїлю по підпорядкованій Організації Об'єднаних Націй школі в центрі Гази: стверджують про десятки загиблих та поранених. Ізраїльські військові підтвердили удар та наголосили, що він був націлений на комплекс ХАМАС, який діяв у школі. Про це написало видання CNN із посиланням на урядову пресслужбу Гази, міністерство охорони здоров'я, а також заяву ЦАХАЛу.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

В урядовій пресслужбі Гази повідомили, що у школі, яка знаходиться під керівництвом агентства ООН у справах палестинських біженців (БАПОР), під час удару розміщувалися переміщені особи в таборі біженців Нусейрат.

Як повідомив CNN представник міністерства охорони здоров'я Гази, внаслідок удару загинули щонайменше 45 людей. Видання пише, що у госпіталі Аль-Акса прогнозують – кількість постраждалих може зрости, оскільки постраждалих все ще доставляли до лікарні зранку 6 червня.

Фото: EPA

Фото: EPA

Ізраїльські військові підтвердили, що завдали авіаудару, який, за їхніми словами, був націлений на комплекс ХАМАС, що діяв у школі. У своїй заяві ЦАХАЛ заявила, що вжила "багато заходів", щоб мінімізувати небезпеку напередодні удару, включно з повітряним спостереженням та використанням "додаткової точної розвідки".

За словами місцевого співрозмовника CNN, у школу влучили щонайменше три ракети, які пробили триповерхову будівлю.

Він розповів, що вважається, що в цьому закладі перебувало близько 20 000 переміщених осіб, які знайшли притулок у школі, її дворі та на прилеглій території.

Фото: EPA

Фото: EPA

Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили у полон бойовиків.

8 травня США призупинили постачання авіабомб Ізраїлю після того, як ізраїльська армія розпочала наступ на палестинське місто Рафах на півдні сектору Гази.

Рафах — останнє місто на півдні сектору Гази, яке Ізраїль поки що не взяв під свій контроль. Влада Ізраїлю кілька місяців наполягала на проведенні військової операції в Рафаху. Вона вважає, що це потрібно для повного знищення керівництва ХАМАС. Але США неодноразово висловлювали невдоволення планами провести цю операцію через велику кількість цивільного населення у місті.

20 травня 2024 року головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Президент США назвав "обурливим" таке клопотання.

Читайте також: Нетаньягу: Ізраїль може призупинити війну з ХАМАС на 42 дні для повернення заручників