ООН внесла ізраїльську армію та ХАМАС до списку порушників прав дітей
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вніс до глобального списку порушників прав дітей Армію оборони Ізраїлю. У списку також палестинські угруповання бойовиків ХАМАС та Ісламський джихад. Про це заявив прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік, повідомило видання CNN.
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Журналісти зазначили, що включення ЦАХАЛ до цього списку відбулося після восьми місяців війни в секторі Гази, де, за даними Міністерства охорони здоров'я анклаву, загинули понад 15 500 дітей.
Посол Палестини в ООН Ріяд Мансур заявив, що таке рішення "не поверне десятки тисяч життів убитих дітей", однак визнав, що це важливий крок у напрямку до "припинення подвійних стандартів і культури безкарності, якою Ізраїль користувався занадто довго".
Водночас посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан записав на відео телефонну розмову з чиновником Організації та виклав частину відео в соціальні мережі. Там він назвав ЦАХАЛ "найморальнішою армією у світі".
"Єдиний, хто сьогодні в чорному списку, — це генеральний секретар, чиї рішення з початку війни, і навіть раніше, винагороджують терористів і заохочують їх використовувати дітей для терористичних актів... Ганьба йому!" — сказав ізраїльський дипломат.
Як пише видання, раніше до цього списку включали Саудівську Аравію, Афганістан, Демократичну Республіку Конго, Судан, Сирію та Ємен.
- Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили у полон бойовиків.
- 8 травня США призупинили постачання авіабомб Ізраїлю після того, як ізраїльська армія розпочала наступ на палестинське місто Рафах на півдні сектору Гази.
- 20 травня 2024 року головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Президент США назвав "обурливим" таке клопотання.
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