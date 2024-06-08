ООН внесла ізраїльську армію та ХАМАС до списку порушників прав дітей

Раніше до цього списку включали Саудівську Аравію, Афганістан, Демократичну Республіку Конго, Судан, Сирію та Ємен

Антоніу Гутерреш (Фото: EPA)

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вніс до глобального списку порушників прав дітей Армію оборони Ізраїлю. У списку також палестинські угруповання бойовиків ХАМАС та Ісламський джихад. Про це заявив прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік, повідомило видання CNN.

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Журналісти зазначили, що включення ЦАХАЛ до цього списку відбулося після восьми місяців війни в секторі Гази, де, за даними Міністерства охорони здоров'я анклаву, загинули понад 15 500 дітей.

Посол Палестини в ООН Ріяд Мансур заявив, що таке рішення "не поверне десятки тисяч життів убитих дітей", однак визнав, що це важливий крок у напрямку до "припинення подвійних стандартів і культури безкарності, якою Ізраїль користувався занадто довго".

Водночас посол Ізраїлю в ООН Гілад Ердан записав на відео телефонну розмову з чиновником Організації та виклав частину відео в соціальні мережі. Там він назвав ЦАХАЛ "найморальнішою армією у світі".

"Єдиний, хто сьогодні в чорному списку, — це генеральний секретар, чиї рішення з початку війни, і навіть раніше, винагороджують терористів і заохочують їх використовувати дітей для терористичних актів... Ганьба йому!" — сказав ізраїльський дипломат.

Як пише видання, раніше до цього списку включали Саудівську Аравію, Афганістан, Демократичну Республіку Конго, Судан, Сирію та Ємен.

Ізраїль почав воєнну операцію в секторі Гази після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, коли було вбито близько 1200 ізраїльтян, а ще приблизно 250 потрапили у полон бойовиків.

8 травня США призупинили постачання авіабомб Ізраїлю після того, як ізраїльська армія розпочала наступ на палестинське місто Рафах на півдні сектору Гази.

20 травня 2024 року головний прокурор МКС запросив ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони країни, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Президент США назвав "обурливим" таке клопотання.

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