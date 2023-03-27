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ООН заявила о "дискриминации" в отношении УПЦ МП. МИД: Политическая оценка без баланса

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2023, 12:06
ООН заявила о
Олег Николенко (Фото: скриншот с видео)

В Министерстве иностранных дел ответили на отчет ООН о том, что обыски в зданиях Украинской православной церкви Московского патриархата "могут иметь дискриминационный характер". Об этом написал спикер МИД Олег Николенко.

По его словам, в недавнем отчете о правах человека в Украине Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что обыски у УПЦ МП "могут иметь дискриминационный характер".

Он отметил, что Украина является демократическим государством, в котором гарантируется свобода вероисповедания. 

"В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность", — заявил Николенко.

Дипломат подчеркнул, что МИД призывает ООН воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а базировать свои доклады на фактах. 

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Дмитро Гриниченко
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ООН война МИД упц мп олег николенко
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