ООН заявила о "дискриминации" в отношении УПЦ МП. МИД: Политическая оценка без баланса

В Министерстве иностранных дел ответили на отчет ООН о том, что обыски в зданиях Украинской православной церкви Московского патриархата "могут иметь дискриминационный характер". Об этом написал спикер МИД Олег Николенко.

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По его словам, в недавнем отчете о правах человека в Украине Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что обыски у УПЦ МП "могут иметь дискриминационный характер".

Он отметил, что Украина является демократическим государством, в котором гарантируется свобода вероисповедания.

"В то же время свобода не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность", — заявил Николенко.

Дипломат подчеркнул, что МИД призывает ООН воздерживаться от несбалансированных политических оценок, а базировать свои доклады на фактах.

Свято-Успенский монастырь УПЦ МП должен освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта.

УПЦ МП заявила, что считает предупреждение о расторжении договора аренды "ультиматумом", не видит в нем никаких юридических обоснований и не собирается уходить.

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) предупредил, что монахи УПЦ МП не собираются выселяться.

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Дмитро Гриниченко

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