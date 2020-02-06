Оппозиция делает командный дух Слуги народа сильнее - Арахамия

Оппозиционные партии, которые своими действиями пытаются помешать принятию законопроекта о рынке земли, делают командный дух депутатов Слуги народа "намного сильнее". Такое мнение выразил лидер фракции СН Давид Арахамия в комментарии журналистам.
"Каждое такое их действие нас сближает. У нас было даже несколько мажоритарщиков, которые были против рынка земли, сейчас говорят: смотря на это, мы "за", - заявил он.
По словам Арахамии, "своими действиями оппозиция делает командный дух в Слуге народа намного сильнее": "Они еще этого не понимают, а когда поймут - будет поздно".
Смотрите также: Рада пробует запустить рынок земли: трансляция заседания