Оппозиция делает командный дух Слуги народа сильнее - Арахамия

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Оппозиционные партии, которые своими действиями пытаются помешать принятию законопроекта о рынке земли, делают командный дух депутатов Слуги народа "намного сильнее". Такое мнение выразил лидер фракции СН Давид Арахамия в комментарии журналистам.

"Каждое такое их действие нас сближает. У нас было даже несколько мажоритарщиков, которые были против рынка земли, сейчас говорят: смотря на это, мы "за", - заявил он.

По словам Арахамии, "своими действиями оппозиция делает командный дух в Слуге народа намного сильнее": "Они еще этого не понимают, а когда поймут - будет поздно".

13 ноября 2019 года в первом чтении был принят законопроект о рынке земли.

законопроект о рынке земли. Среди самых обсуждаемых положений - покупка земли иностранцами и лимит земли "в одни руки". В версии законопроекта ко второму чтению лимит уменьшен с 200 000 га до 10 000 га, как и предложил президент после протестов.

28 декабря 2019-го нардепы договорились о б окончательном варианте рынка земли.

б окончательном варианте рынка земли. Сегодня дать голоса за рынок земли фракцию СН просил президент Владимир Зеленский.

Затем в Раде произошла потасовка на фоне рассмотрения резонансного законопроекта № 2178-10 о рынке земли.

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