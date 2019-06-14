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14.06.2019, 11:32

Опрос Рейтинга: Сторонников досрочных выборов стало больше

Опрос Рейтинга: Сторонников досрочных выборов стало больше - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

67% опрошенных считают, что новоизбранный парламент будет более эффективным, чем предыдущий

Количество сторонников досрочных парламентских выборов в течение последнего месяца выросло с 72% до 88%.  Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного соцгруппой Рейтинг 8-12 июня 2019 года.

Только 8% имеют противоположное мнение (в мае - 18%). 67% опрошенных считают, что новоизбранный парламент будет более эффективным, чем предыдущий.

82% опрошенных убеждены, что обжалование группой народных депутатов в Конституционном суде указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов является не столько защитой законности, как их продлить свои полномочия хотя бы на несколько месяцев.

Другого мнения в этом вопросе - 9% респондентов.

Социологи отметили, что поддержка досрочных выборов, вера в эффективность будущего парламента и тезис о попытке народных депутатов продлить свои полномочия через обжалование решения о роспуске Верховной Рады имеют абсолютную поддержку во всех возрастных, региональных и электоральных группах, за исключением сторонников партии Европейская солидарность.

Их сторонники выступают против досрочных выборов и считают, что будущий парламент будет менее эффективным.

Опрос проводился среди 2500 респондентов от 18 лет и старше методом формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

12 июня сообщалось, что четверть опрошенных украинцев планируют отпуск на вторую половину июля, когда в Украине должны состояться досрочные выборы в парламент.

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Теги: верховная рада, выборы, опрос
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