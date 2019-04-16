Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.04.2019, 13:46

Опрос: Сколько украинцев хотят дебатов Порошенко и Зеленского

Опрос: Сколько украинцев хотят дебатов Порошенко и Зеленского - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По данным КМИС, четверть украинцев убеждены, что дебаты перед вторым туром выборов не нужны

Реклама
Реклама

68,7% украинцев хотели бы, чтобы дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским состоялись накануне второго тура выборов. Об этом свидетельствуют данным опроса Киевского международного института социологии.

41,9% украинцев считают, что дебаты между кандидатами обязательно должны состояться, еще 26,7% считают их желательными, но не обязательными.

Реклама

Четверть украинцев - 24,7% убеждены, что дебаты не нужны, а 6,6% не определились со своей позицией или отказались отвечать.

50,6% украинцев считают, что в случае участия в дебатах Зеленского он будет искренним на них, не считают так - 28,4% (еще 21% не определились или отказались отвечать).

Читайте также: Во втором туре у Зеленского 48,4%, у Порошенко 17% - опрос КМИС

"Зато в случае участия Порошенко 19,3% считают, что он будет искренним на дебатах, не считают так - 63,1%, не определились или отказались отвечать - 17,7%", - уточнили социологи.

14,9% респондентов утверждают, что дебаты будут определяющими для их выбора: они определятся, за кого голосовать именно на основании результатов дебатов.

"Еще 25,3% утверждают, что результаты дебатов являются скорее важными для них: они буду учитывать результаты дебатов, но есть и другие важные вопросы, на основании которых принимается решение, за кого голосовать во втором туре. 51,3% респондентов ответили, что дебаты не являются важными для выбора, за кого голосовать. Еще 8,4% не определились с выбором или отказались отвечать", - говорят социологи.

С 9 по 14 апреля 2019 года КМИС провел всеукраинский опрос, использовался метод личного интервью. Было опрошено 2 004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме  временно оккупированного Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,8%.

Второй тур выборов пройдет 21 марта 2019 года.

15 апреля 2019 года директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина заявила, что дебаты нужны "для того, чтобы немножко включить голову".

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты, опрос, кмис
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 