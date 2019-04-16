Опрос: Сколько украинцев хотят дебатов Порошенко и Зеленского

Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

68,7% украинцев хотели бы, чтобы дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским состоялись накануне второго тура выборов. Об этом свидетельствуют данным опроса Киевского международного института социологии.

41,9% украинцев считают, что дебаты между кандидатами обязательно должны состояться, еще 26,7% считают их желательными, но не обязательными.

Реклама

Четверть украинцев - 24,7% убеждены, что дебаты не нужны, а 6,6% не определились со своей позицией или отказались отвечать.

50,6% украинцев считают, что в случае участия в дебатах Зеленского он будет искренним на них, не считают так - 28,4% (еще 21% не определились или отказались отвечать).

Читайте также: Во втором туре у Зеленского 48,4%, у Порошенко 17% - опрос КМИС

"Зато в случае участия Порошенко 19,3% считают, что он будет искренним на дебатах, не считают так - 63,1%, не определились или отказались отвечать - 17,7%", - уточнили социологи.

14,9% респондентов утверждают, что дебаты будут определяющими для их выбора: они определятся, за кого голосовать именно на основании результатов дебатов.

"Еще 25,3% утверждают, что результаты дебатов являются скорее важными для них: они буду учитывать результаты дебатов, но есть и другие важные вопросы, на основании которых принимается решение, за кого голосовать во втором туре. 51,3% респондентов ответили, что дебаты не являются важными для выбора, за кого голосовать. Еще 8,4% не определились с выбором или отказались отвечать", - говорят социологи.

С 9 по 14 апреля 2019 года КМИС провел всеукраинский опрос, использовался метод личного интервью. Было опрошено 2 004 респондентов, проживающих в 129 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме временно оккупированного Крыма и Донбасса. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,8%.

Второй тур выборов пройдет 21 марта 2019 года.

15 апреля 2019 года директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина заявила, что дебаты нужны "для того, чтобы немножко включить голову".