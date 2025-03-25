Опрос: Украинцы больше всего доверяют армии, а меньше всего – чиновникам

Между сентябрем 2024 года и февралем-мартом 2025-го доверие к Вооруженным Силам Украины выросло на 2%, а недоверие к чиновникам – на 3,9%

Украинские военные (Фото: Maria Senovilla/EPA)

93,5% украинцев доверяют Вооруженным Силам, в то же время 79% граждан выражают недоверие государственному аппарату в лице чиновников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая служба Центра Разумкова.

Доверие в основном высказывается к Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (85,5% респондентов), добровольческим отрядам (85,5%), волонтерским организациям (80%), Национальной гвардии (79%), Государственной пограничной службе (74%) и церкви (65%).

Респонденты в большинстве своем доверяют также Службе безопасности (64%), Министерству обороны (63%), гражданским организациям (60,5%), президенту (57,5%), руководителям населенных пунктов и Национальному банку (по 51%).

Чаще выражается доверие, чем недоверие, к уполномоченному Верховной Рады по правам человека (соответственно 40% и 34%) и местным советам (48% и 43,5%).

Приблизительно в равной степени выражаются доверие и недоверие к Национальной полиции (соответственно 47% и 46%).

Большинство респондентов выражают недоверие также к политическим партиям (не доверяют им 77%), Верховной Раде (77%), судебной системе (73%), правительству (71%), прокуратуре (63,5%), Национальному антикоррупционному бюро (62%), Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (62%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (62%) и коммерческим банкам (54%).

Чаще выражается недоверие, чем доверие, к украинским медиа (соответственно 50% и 41%) и профсоюзам (46% и 22,5%).

Опрос был проведен с 28 февраля по 6 марта 2025 года. Его провели методом face-to-face во всех областях Украины, кроме Луганской, и городе Киеве (во фронтовых и прифронтовых областях опросы проводили на подконтрольных правительству территориях, где не ведутся боевые действия).

Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.