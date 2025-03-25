Опитування: Українці найбільше довіряють армії, а найменше – чиновникам

Між вереснем 2024 року та лютим-березнем 2025-го довіра до Збройних Сил України зросла на 2%, а недовіра до чиновників – на 3,9%

Українські військові (Фото: Maria Senovilla/EPA)

93,5% українців довіряють Збройним Силам, водночас 79% громадян висловлюють недовіру державному апарату в уособленні чиновників. Про це свідчать результати опитування, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова.

Довіра здебільшого висловлюється до Державної служби з надзвичайних ситуацій (85,5% респондентів), добровольчих загонів (85,5%), волонтерських організацій (80%), Національної гвардії (79%), Державної прикордонної служби (74%) та церкви (65%).

Респонденти здебільшого довіряють також Службі безпеки (64%), Міністерству оборони (63%), громадським організаціям (60,5%), президенту (57,5%), очільникам населених пунктів та Національного банку (по 51%).

Частіше висловлюється довіра, ніж недовіра, до уповноваженого Верховної Ради з прав людини (відповідно 40% і 34%) та місцевих рад (48% і 43,5%).

Приблизно однаковою мірою висловлюються довіра та недовіра до Національної поліції (відповідно 47% і 46%).

Більшість респондентів висловлюють недовіру також до політичних партій (не довіряють їм 77%), Верховної Ради (77%), судової системи (73%), уряду (71%), прокуратури (63,5%), Національного антикорупційного бюро (62%), Національного агентства з питань запобігання корупції (62%), Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (62%) та комерційних банків (54%).

Частіше висловлюється недовіра, ніж довіра, до українських медіа (відповідно 50% і 41%) і профспілок (46% і 22,5%).

Опитування було проведено з 28 лютого до 6 березня 2025 року. Його провели методом face-to-face у всіх областях України, крім Луганської, та місті Києві (у фронтових і прифронтових областях опитування проводили на підконтрольних уряду територіях, де не ведуться бойові дії).

Опитано 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.