Опрос Зеленского. В Слуге народа объяснили, когда обнародуют результаты

По словам замглавы фракции Слуга народа Евгении Кравчук, как ответили украинцы на пять вопросов президента станет известно вечером 26 октября

Сегодня вечером будут обнародованы результаты опроса, который параллельно с местными выборами проводили по инициативе президента Владимира Зеленского. Об этом сегодня в эфире телеканала Украина 24 заявила замглавы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

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"Официальные результаты, они будут сегодня очевидно обнародованы, ближе к вечеру. Они должны совпадать с результатами экзит-пола в границах погрешности 2-3%", – сказала она.

Кравчук напомнила, что опрос не имеет никаких юридических последствий.

Замглавы фракции уточнила, что для нее лично результаты экзит-пола опроса не стали неожиданностью, поскольку, она была уверена, что например, вопрос сокращения нардепов в Верховной Раде, будет иметь высокую поддержку.

По данным экзит-пола по заказу Украина 24 и программы "Свобода слова Савика Шустера", 95% респондентов поддерживают сокращение состава Верховной Рады до 300 человек.

3 октября Зеленский объявил, что в день выборов избирателям будут заданы "пять важных вопросов", не уточнив какие. Позже в ОП сообщили, что опрос не будет иметь юридической силы, а делается для того, чтобы выяснить мнение граждан.

В Слуге народа заверили: анонсированный Зеленским опрос пройдет без участия ЦИК.

Замглавы Верховной Рады и нардеп от СН Руслан Стефанчук заявил, что анонсированный Зеленским опрос является "пробником референдума".

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Арина Толина

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